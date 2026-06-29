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10:55, 29 июня 2026

В Астрахани госпитализированы еще семеро отравившихся продукцией местного гастронома

Сотрудник Следственного комитета. Фото: СУ СК России по Астраханской области/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Общее число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез возросло до 30 человек.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июня стало известно, что в Астрахани один человек умер из-за пищевого отравления, на 28 июня с кишечной инфекцией всего были госпитализированы 23 человека.

На утро 29 июня в Астрахани с подозрением на сальмонеллез госпитализированы 30 человек, передало РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

У некоторых пациентов заболевание подтверждено лабораторно. Часть проб, взятых у отравившихся, еще находятся в работе, сообщила сегодня "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Астраханской области.

Напомним, ранее источники сообщили, что все отравившиеся покупали еду в гастрономе "Михайловский". После приёма пищи люди почувствовали боль в животе и тошноту. По словам владельца, его сотрудников допросили следователи.

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Автор: "Кавказский узел"

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