В Астрахани госпитализированы еще семеро отравившихся продукцией местного гастронома

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Общее число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез возросло до 30 человек.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июня стало известно, что в Астрахани один человек умер из-за пищевого отравления, на 28 июня с кишечной инфекцией всего были госпитализированы 23 человека.

На утро 29 июня в Астрахани с подозрением на сальмонеллез госпитализированы 30 человек, передало РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

У некоторых пациентов заболевание подтверждено лабораторно. Часть проб, взятых у отравившихся, еще находятся в работе, сообщила сегодня "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Астраханской области.

Напомним, ранее источники сообщили, что все отравившиеся покупали еду в гастрономе "Михайловский". После приёма пищи люди почувствовали боль в животе и тошноту. По словам владельца, его сотрудников допросили следователи.