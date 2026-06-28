Число госпитализированных после отравления в Астрахани выросло до 23
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В Астрахани госпитализированы еще девять человек, отравившихся продукцией местного гастронома.
Как информировал "Кавказский узел", 27 июня стало известно, что в Астрахани один человек умер из-за пищевого отравления, еще 14 человек были госпитализированы с кишечной инфекцией.
В Астрахани по состоянию на 28 июня число госпитализированных после отравления продукцией гастронома увеличилось до 23 человек. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, передал сегодня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Среди 23-х госпитализированных с подозрением на сальмонеллез шесть детей, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, по данным источников, все пострадавшие покупали готовые обеды и ужины в гастрономе "Михайловский". После приёма пищи люди почувствовали тошноту и боль в животе. Владелец гастронома рассказал, что его сотрудников допросили сотрудники Следкома.
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