Дербентцы указали властям на нерешенную проблему со сбросом канализации в море

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Одна из туристок сняла на видео антисанитарию на побережье в Дагестане, указав на слив канализации в море и риск заражения инфекциями при купании. Жители Дербента, комментируя ее ролик в соцсети, заявили, что проблема с загрязнением моря не решается десятилетиями, так как власти не уделяют ей должного внимания.

Как информировал "Кавказский узел", в сентябре прошлого года Роспотребнадзор отчитался о результатах проверки качества воды в Дагестане. По его данным, почти треть проб не соответствует нормативам. 15 июня текущего года стало известно, что после жалоб жителей Махачкалы республиканское управления Роспотребнадзора взяло пробы воды по пяти адресам, куда она подается из Вузовского озера. Все пробы показали несоответствие воды гигиеническим нормам.

Море в Дагестане грязное для купания, а антисанитария видна невооруженным глазом, сообщила одна из туристок. Этот свой комментарий она сняла на видео, которое распространилось в соцсетях.

"Канализация сливается прямо в море, тут не только инфекцию заработаешь… поэтому мы не купаемся. Конечно, тут все прекрасно, но мухи летают, в воде прямо бутылки плавают, мусор", – сказала туристка на кадрах ролика, который был опубликован 3 июля в Instagram*-паблике my.derbent.

Этот пост в Instagram*-паблике my.derbent, на который подписаны около 326 тысяч пользователей, на 06.50 мск 5 июля набрал 884 отметки "Нравится" и 347 комментариев.

Комментаторы, позиционирующие себя жителями Дербента, согласились с туристкой. "В этом году я даже ноги мочить не лезу. Хоть и возле берега живу. Не обрекайте себя на инфекции", – написал shakhban10.03.2022.

"Каждое лето инфекционка переполнена детьми. Не то что купаться, мы не хотим в этой воде даже ноги мочить. Не рискуйте своим здоровьем", – призвала khadizha________.

"Просто если пройтись по всей набережной вдоль берега, можно увидеть, как каждые 100 метров сливается канализация и такой запах стоит, что это просто ужас", – отметила nargiz_naka_n.

"Сброс неочищенных канализационных стоков в Каспийское море – это критическая экологическая проблема Дагестана, пляжи Каспийского моря признаются Роспотребнадзором одними из самых грязных", – напомнила farida_saidova90.

Часть пользователей призвала власти принять меры для решения проблемы с загрязнением моря. "Молодцы туристы, говорящие о неудачном экологическом положении в Дагестане. Может так привлечь уже внимание компетентных органов", – отметил пользователь laitovay____.

"Как житель Дербента хочу поблагодарить вас за освещение данной проблемы, более 50 лет канализация сливается в море, нанося непоправимый ущерб флоре и фауне, и никому до этого нет дела", – написал rizav_1175.

Другие пользователи указали, что некоторые пляжи остаются пока еще не загрязненными. "Местные знают, где чисто и купаться можно", – указал avtomagazin_rasim.

"Сто лет живем тут и не купаемся из-за этой проблемы, но есть места где чистый берег", – отметил пользователь _v_m_a_0509.

На 06.50 мск 5 июля на сайтах главы и правительства Дагестана, а также на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно жалоб туристки и местных жителей на антисанитарию на море.

"Кавказский узел" также писал, что в 2023 году Дербент оказался единственным городом в Дагестане, в черте которого морская вода отвечала санитарным нормам. В городах Дагестана практически не осталось пляжей, где можно было бы купаться, не опасаясь за свое здоровье, отметили местные жители. Они рассказали, что предпочитают выезжать подальше от городов, чтобы отдохнуть на море.