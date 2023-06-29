Пляж в Дагестане. Фото: https://riadagestan.ru/upload/iblock/5e9/5e9a73030354d96f7f3a863eb85f23f1.JPG

29 июня 2023, 14:42

Грязные пляжи стали проблемой всего дагестанского побережья

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В этом сезоне Дербент остался единственным городом в Дагестане, в черте которого морская вода отвечает санитарным нормам, сообщили в Роспотребнадзоре. В городах практически не осталось пляжей, где можно было бы купаться, не опасаясь за свое здоровье, поделились местные жители. Они предпочитают выезжать подальше от городов, чтобы отдохнуть на море.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в соцсетях было опубликовано видео, снятое жителем Карабудахкентского района Дагестана. На его кадрах были показаны кучи мусора на берегу Каспийского моря. 11 июня стало известно, что местные жители самостоятельно очистили берег от мусора. 16 июня они назвали добровольным участие в уборке пляжа. В Дагестане остается актуальной проблема с антисанитарией на пляжах и обеспечением безопасности отдыхающих, заявил заместитель министра по туризму республики Абдула Магомедов. Он призвал чиновников делать уборку пляжей, не дожидаясь критики жителей.

В нынешнем году купание запрещено в Махачкале, Каспийске и Магарамкентском районе. Единственный город, где морская вода на данный момент отвечает санитарным нормам, - это Дербент, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Роспотребнадзоре Дагестана.

Активистка движения "Город наш" Мадина Ибрагимова рассказала, что, по ее наблюдениям, самая грязная морская вода на городских пляжах в Махачкале, Избербаше, однако в Дербенте она тоже грязная. Немного чище вода в Каспийске.

"Сами предпочитаем ездить на пляж в Инчхе Каякентского района, там вода чистая. Или в район "Черных камней" к северу от Махачкалы", - сказала Ибрагимова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, нужна регулярная уборка мусора, и власти должны устраивать субботники. "Но субботники проводят одни и те же активисты, а те, кто сорят, в них не принимают участие", - посетовала Ибрагимова.

Активистка считает, что в первую очередь нужно построить очистные сооружения для предотвращения выброса стоков в море, нужны мусороперерабатывающие заводы. "Обязательно надо приучить людей к сортировке мусора, я бы запретила пользоваться пластиковой посудой и бутылками на пляжах", - сказала она.

Проблемы с антисанитарией на пляжах встречаются в Дагестане почти повсеместно, отметила председатель правления организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс", общественный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора Аминат Абдурахманова.

"Это печально, что в Махачкале нет локации, где разрешено купание в море. Необходимо принять срочные меры по очистным сооружениям. Для достижения реальных положительных сдвигов необходимо создать при правительстве Дагестана экспертную группу для мониторинга, связи с общественностью, сбором идей и предложений, привлечь экспертов. К сожалению, в Минприроды республики практически нет серьезных экологов. В итоге нет того, кто принимает дальновидные, методичные меры по улучшению экологических проблем", - сказала Абдурахманова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, четкого понимания, кто следит за чистотой берегов в Дагестане, нет, а чиновники пытаются друг на друга перекладывать ответственность. Часто даже находящееся в черте города побережье убирается добровольцами.

Сотрудники мэрии Махачкалы в связи с выходными днями, объявленными в Дагестане по случаю праздника Курбан-байрам, оказались недоступны для комментариев.

В Telegram-канале мэрии 25 июня была опубликована информация, что при поддержке фонда "КОМПАС" на пляже "Лунный берег" прошел экологический субботник, в котором приняли участие около 700 человек.

В Дагестане пляжи можно разделить на муниципальные и частные, то есть ответственность несут и власти, и частники, прокомментировал ситуацию юрист Рустам Ахмедов.

"На муниципальных ответственность за содержание территории несут администрации населенных пунктов, где они расположены, в частных – их владельцы. Но могу отметить, что основная вина за мусор на пляжах лежит на посещающих их людях. Многие после себя оставляют остатки еды, не убирают мусор, не доносят до контейнеров", - рассказал юрист.

Пенсионер из Махачкалы Расул рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что проблема загрязненности городского пляжа Махачкалы существует последние 10-15 лет.

"Я почти каждое утро, около 6 часов, хожу на пляж, чтобы пройтись, сделать зарядку. В это время море более чистое, можно искупаться. Днем не купался в море уже лет 20 и никому не советую - вода очень грязная", - отметил Расул.

Жительница Махачкалы Раиса рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она с семьей по выходным ездит на море в Каякентский район.

"В городе мы никогда не купаемся - очень грязная вода, боимся за детей. Насколько я знаю, в последние годы запрещено купание в Махачкале, но никто не соблюдает это предписание. В Каякентском районе арендуем домик на берегу, там проводим время, вода здесь чистая", - говорит Раиса.

Студент Ибрагим рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он с друзьями иногда купается на городском пляже. "Да, вода не очень чистая, говорят, запретили купаться, но хочется в жаркое время искупаться. После моря принимаем душ. Времени и возможности ездить за город нет", - сказал он.

Напомним, 17 июня мэр Махачкалы Юсуп Умавов рапортовал, что власти города благоустраивают несколько пляжей и участок набережной для отдыха горожан и туристов. Местные жители в ответ указали, что в городе актуальна проблема канализационных сбросов в море. Также они призвали установить очистные сооружения.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2022 года Роспотребнадзор заявил, что уровни бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышают гигиенические нормативы. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, указали активисты движения "Город наш".

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Примечание:

"Утилизация мертвых тюленей стала проблемой для властей Дагестана", "Минприроды назвало естественной массовую гибель тюленей в Дагестане", "Прокуратура потребовала от мэрии Махачкалы прекратить загрязнение Каспия".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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