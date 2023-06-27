Власти Дагестана признали проблему с антисанитарией на пляжах

27 июня 2023, 09:51

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В Дагестане остается актуальной проблема с антисанитарией на пляжах и обеспечением безопасности отдыхающих, заявил заместитель министра по туризму республики Абдула Магомедов. Он призвал чиновников делать уборку пляжей, не дожидаясь критики жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в соцсетях было опубликовано видео, снятое жителем Карабудахкентского района Дагестана. На его кадрах были показаны кучи мусора на берегу Каспийского моря. 11 июня стало известно, что местные жители самостоятельно очистили берег от мусора. 16 июня они назвали добровольным участие в уборке пляжа.

В Дагестане остается актуальной проблема с антисанитарией на пляжах, заявил заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам республики Абдула Магомедов.

Слова Магомедова привела пресс-служба правительства Дагестана, сообщение которой 26 июня передало РИА "Дагестан".

"С начала купального сезона остается актуальным вопрос обеспечения работы пляжей в части их санитарного состояния и безопасности отдыхающих. <…> Хотел бы попросить коллег не дожидаться публикаций материалов о мусоре на берегу в социальных сетях и в течение купального сезона постоянно мониторить санитарное состояние прибрежной полосы", – сказал Магомедов.

По его словам, после недавних обильных дождей в реках оказалось много мусора, который затем оказался в Каспийском море. "Значительное количество мусора было вынесено на береговую линию Каспийского моря", – уточнил заместитель министра.

Напомним, 17 июня мэр Махачкалы Юсуп Умавов рапортовал, что власти города благоустраивают несколько пляжей и участок набережной для отдыха горожан и туристов. Местные жители в ответ указали, что в городе актуальна проблема канализационных сбросов в мор. Также они призвали установить очистные сооружения.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2022 года Роспотребнадзор заявил, что уровни бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышают гигиенические нормативы. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, указали активисты движения "Город наш".

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