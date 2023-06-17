Отчет мэра Махачкалы о благоустройстве пляжей вызвал вопросы у горожан

17 июня 2023, 16:00

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Власти Махачкалы благоустраивают несколько пляжей и участок набережной для отдыха горожан и туристов, отчитался сегодня мэр Юсуп Умавов. В городе актуальна проблема канализационных сбросов в море, напомнили махачкалинцы, призвав установить очистные сооружения.

Как писал "Кавказский узел", уровни бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышают гигиенические нормативы, сообщил Роспотребнадзор в июне 2022 года. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, указали активисты движения "Город наш".

О благоустройстве пляжей мэр Махачкалы Юсуп Умавов сообщил сегодня в своем телеграм-канале. "В этом году мы благоустраиваем 4 пляжа на территории городского округа: городской пляж, пляж "Берёзка", пляж "Лунный берег", набережная в микрорайоне Редукторный", - написал он.

Также новая пляжная территория благоустраивается в микрорайоне Редукторный на участке от Аллеи медиков до оздоровительного центра "Белый медведь", отметил глава города. "Работы ведутся активными темпами – в скором времени набережная станет ещё одним местом притяжения горожан и гостей нашей столицы", - говорится в публикации.

По состоянию на 15.55 мск, под публикацией размещено 36 комментариев. Авторы некоторых комментариев, позиционирующие себя как жители Махачкалы, напомнили о проблеме грязной морской воды. "Пляж - это хорошо, но нам бы воду почище, чтобы рвотного рефлекса не вызывало, когда прогуливаемся по берегу (о купании в Каспии только в мечтах или в Баку)", - написал, в частности, ASN.

"Пляж это замечательно. Просьба не забудьте про туалеты благоустроенные. А самое главное: пляж - это чистая морская вода. Какой толк, если туда будет сливаться канализация и невозможно будет купаться", - заметил И.

"Настоятельно не рекомендую никому купаться в этом "море". Вся канализация города стекает в Каспий. Надеюсь, хотя бы мои внуки будут себя уважать и построят очистные сооружения", - написал madzuka.

"Когда будете принимать работы по благоустройству городского пляжа? Прошу включить в комиссию постоянных посетителей пляжа. У нас очень много претензий по выполненным работам! Почти 40% работ незаконченных! У нас очень много предложений, пожеланий", - обратился к мэру Камиль.

"А как будет решаться вопрос с запахом дерьма на пляже? Туда, как-никак, канализационные трубы сливают все дерьмо с города", - написал Магомеднур Кадыров. "Согласен, там как минимум 2 сливные трубы есть, вонь на пляже канализационная", - подтвердил Shamil Kh.

"Хорошо бы ещё волнорезы в море соорудить, море у нас опасное, часто течения подводные, да и волн меньше будет. Взять тот же Избербаш, там естественные волнорезы, море спокойнее и безопаснее. Ну и надеемся на очистные сооружения, купаться в черте города небезопасно", - указал Rus. "Сегодня гуляли по берегу. И валяются крысы мёртвые вдоль берега. Не знаю, как купаются вообще в этой воде, ещё и с детьми", - написал 113.

Представители мэрии, по состоянию на 15.55 мск, не ответили в комментариях на эти замечания.

Напомним, в 2021 году суд в Махачкале обязал местную администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в Каспийское море. После проверок было возбуждено 12 уголовных дел по фактам загрязнения моря, восемь точек сброса загрязнённых вод было закрыто. Для Махачкалы остро стоит проблема с очистными сооружениями, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

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