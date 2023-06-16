Жители Карабудахкентского района назвали добровольным участие в уборке пляжа

16 июня 2023, 17:17

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Акции местных жителей по уборке мусора на побережье Каспия не способны системно решить проблему на фоне безразличия чиновников к состоянию берегов, отметила представитель Росприроднадзора Дагестана. Уборка мусора на пляже после сильных ливней была добровольной, такие акции могут показать посетителям пляжей необходимость убирать за собой, рассказали жители Карабудахкентского района, принимавшие участие в очистке пляжа.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в соцсетях было опубликовано видео, снятое жителем Карабудахкентского района Дагестана. На его кадрах были показаны кучи мусора на берегу Каспийского моря. 11 июня стало известно, что местные жители самостоятельно очистили берег от мусора.

Перед тем, как жители проводили сбор мусора на пляже, на территории Дагестана прошли обильные дожди, в результате которых по рекам в Каспийское море попало большое количество мусора, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Карабудахкентского района. "Здесь река выходит в море рядом с пляжем, поэтому вынесло столько мусора", - сообщил представитель администрации.

Он уточнил, что администрация района собиралась своими силами убрать мусор с пляжа, в этот момент оказать помощь предложили жители сел, к в том числе спортсмены, которые часто занимаются спортом на этом пляже."Мусора было так много, что в первый день удалось только сгрести его в кучи. На следующий день приехала техника, которая собрала и вывезла мусор. Помогали в этом более 50 местных жителей", - рассказали в администрации района.

Подобные «субботники» здесь проходили и ранее. В прошлом году отдел туризма вместе с молодежным парламентом очищали пляж, свой субботник проводили учащиеся школ, отметил представитель муниципалитета.

Местный житель Расул рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что с друзьями приходит на пляж по утрам почти каждый день. "После дождей вынесло очень много мусора, мы решили помочь в уборке. Ничего необычного тут нет, ведь мы постоянно здесь тренируемся, отдыхаем. Приятно, когда все содержится в чистоте», - говорит мужчина.

Другой местный житель Абдул отметил, что пример сельчан возможно скажется на отношении жителей и туристов к берегам Каспия. "Мы с друзьями добровольно пришли помочь убрать мусор. Его вынесло на берег очень много. Администрация пригнала технику, мы помогли все быстро погрузить. Думаю, видя такой пример, окружающие и сами станут меньше мусорить", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Общественный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора Аминат Абдурахманова отметила, что участие жителей в уборке территорий в Дагестане практикуется давно. "Я сама в составе группы не раз выезжала на Ирганайское водохранилище и другие локации на уборку мусора после дождей. Проблему в целом решить такие акции не могут, но помощь людей в этих случаях довольно весомая", - говорит активист.

Абдурахманова сказала, что она около 5 лет занимается этим вопросом, и видит, что к прибрежным территориям отношение у властей «бесхозное». "Чиновники пытаются друг на друга перекладывать ответственность. Четкого понимания, кто следит за чистотой берегов нет. Часто даже находящееся в черте города побережье убирается добровольцами. Недавно проводились "Чистые игры", волонтеры убрали сильно замусоренный берег рядом с пляжем «Березка» в Махачкале. Через некоторое время там наблюдалась такая же картина", - говорит Абдурахманова.

Она рассказала, что в феврале этого года в Махачкале состоялся экологический форум «Мой Дагестан-2023». По его итогам была принята резолюция - обратиться к правительству Дагестана с инициативой создания рабочей группы при правительстве Дагестана, в которую войдут эксперты-экологи, активисты-общественники, представители министерств, муниципалитетов, СМИ и духовенства. В данной рабочей группе предлагалось поручить инвентаризацию имеющихся в республике инициативных проектов по переработке мусора, создать в муниципалитетах «Санитарные патрули». Конкретного ответа на инициативы от правительства Дагестана и Народного собрания республики, по ее словам, не поступило.

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