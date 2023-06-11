Жители Карабудахкентского района самостоятельно очистили от мусора берег Каспия

11 июня 2023, 08:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Карабудахкентском районе Дагестана местные жители самостоятельно очистили берег Каспийского моря от мусора. Отходы попадают в море через реку, а в нее мусор сбрасывают жители сел, считают комментаторы в соцсетях.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в соцсетях было опубликовано видео, снятое жителем Карабудахкентского района Дагестана. На его кадрах были показаны кучи мусора на берегу Каспийского моря.

Жители Карабудахкентского района самостоятельно очистили берег Каспия от мусора, сообщил сегодня паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте". "Пляж в Манасе почистили от мусора общими усилиями молодежи Манаса, Карабудахкента, Гурбуки, и других сел района. Этот мусор появился после обильных дождей, через реку он попал в море, а затем был вынесен на берег", – сказано в публикации.

Эта запись в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 170 тысяч пользователей, на 08.50 мск набрала 79 отметок с реакцией пользователей и 10 комментариев. Часть их авторов похвалила жителей Карабудахкентского района.

"Какая хорошая новость, ажно глаз радует", – написал Султан Магомедов.

"Молодцы, ребята", – отметил пользователь Имя Фамилия.

Некоторые другие комментаторы раскритиковали чиновников. "Когда уже очистные сооружения сделают? Море надо очищать и не загрязнять. У нас по всему берегу песчанные пляжи, в том же Сочи люди на камнях загорают. В Дагестан если вложить немного, не как в Сочи миллиарды, можно сделать лучшие пляжи", – считает Ринат Магомедов.

Ролик, на котором показан очищенный от мусора берег Каспийского моря в Карабудахкентском районе было опубликовано в Instagran-паблике* golos.dagestana. "Молодцы. Все очистили, меньше чем за день как мы выложили [пост о с мусором на берегу]. Берег в Манасе", – сказано в описали видео.

На 08.50 мск этот пост в Instagran-паблике* golos.dagestana, на который подписаны более одного миллиона пользователей, набрал 3871 просмотр и 162 комментария.

"Дело в том, что этот весь мусор приносит река Манас-озень, а в реку попадает мусор с дорог и прилегающих сёл. Я бы вообще запретил пластиковые бутылки и пакеты. Нашим потомкам что останется?" – написал пользователь centr9990111.

"Этот весь мусор из реки попал в море. Реку в канализацию превратили, и вот поэтому после обильных дождей эта картина повторяется. Мусор со всего района, а чистят несколько человек", – отметил bagandov.77.

"Молодцы держите всегда пляж в таком состоянии", – пожелал nasiriusufov.

"Манасские братья все сами на позитиве убрали. И ролик тут не причем. Каждый год своими силами убирают", – заявил dr.gazimuhammad.

"Очистили манасские ребята которые тренируются по утрам там", – подтвердил пользователь dasi555666.

"Там сам народ, молодые ребята, которые каждое утро ходят на тренировки, убрали весь мусор", – написал также aduzver.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

На 08.50 мск на сайте администрации Карабудахкентского района нет сообщений об уборке мусора на берегу Каспийского моря.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.