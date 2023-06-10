Мусор на побережье Каспия дал повод для критики дагестанских чиновников

10 июня 2023, 11:46

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Житель Карабудахкентского района Дагестана снял на видео кучи мусора на берегу Каспийского моря. Из-за того, что в селах не оборудованы мусорки, их жители сваливают отходы в русла рек, по которым они попадают в море, предположили просмотревшие ролик комментаторы в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с вывозом мусора. Так, 27 мая активисты сняли на видео скопление мусора на поверхности Чиркейского водохранилища. По их словам, обращения к властям с просьбой очистить водоем от бытовых отходов не дали результатов. Пользователи соцсети, просмотревшие этот ролик, возложили вину за загрязнение водохранилища на предпринимателей, организовавших прогулки на катерах для туристов.

Видео с мусором на побережье Каспийского моря в Карабудахкентском районе было сегодня опубликовано в Instagram-паблике* golos.dagestana. На кадрах ролика показаны пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, древесина и прочие отходы.

На 11.40 мск этот пост в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около 1 млн пользователей, набрал 3344 отметки "нравится" и 492 комментария. Некоторые комментаторы упрекнули туристов.

"Да, пока туристов не было, чисто было", – написала magomedova.aizanat.

"Туристы причем?" – задалась вопросом rimusik1976.

"Это все мы, туристам такое даже в голову не приходит сделать", – считает akula.boutique.

"Снова туристы, а мы такие чистые?" – задалась вопросом u_milana_b.

"Надо объявить субботник, и убрать эту территорию", – отметил arsen___abdullaev.

"У нас везде мусор! Не только на пляже. Дворников почти нет в Дагестане. С нашими ветрами, которые разносят мусор по всему городу, могли бы убирать чаще. Но нашей администрации все равно", – заявила saika_lami.

"Сколько пластика, а потом думают, почему тюлени гибнут... Мало канализации туда, и ещё этот мусор", – отметил пользователь _alll1_1l.

На протяжении последних трех лет жители Дагестана регулярно сообщают о массовой гибели занесенных в Красную книгу тюленей. Представители властей объясняли гибель животных кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами.

Пост о мусоре на побережье Каспийского моря в Карабудахкентском районе также был опубликован сегодня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 170 тысяч пользователей. "Это набережная Манаса", – сказано в публикации.

На 11.40 мск эта запись набрала 106 отметок с реакцией пользователей и 110 комментариев. Часть их авторов призвала провести субботник.

"Значит все дружно на субботник", – написал Murad Muallim.

"В чем проблема? Возьмите мешки и соберите мусор. Это же общий дом, общий берег", – отметил Мурад Муталимов.

"В горных сёлах проблемы с вывозом мусора. Единственный способ его транспортировать – это река. Вот и транспортируют мусор из сел, кто как может", – заявил Rayan Tedder.

"Это не тот мусор, который оставили люди. Это то, что по реке после дождей спустилось. А море к берегу выбросило", – высказал схожее мнение Shundalav Magomedov.

"После обильных дожей по реке мусор попадает в море. Так было всегда, только к этому мусору в последнее десятилетия добавился пластик", – указал также Рашид Гаджиев.

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