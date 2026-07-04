Предприниматели с пляжа "Оазис" в Махачкале пожаловались Щукину на силовиков

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Владельцы торговых точек на махачкалинском пляже "Оазис" записали видеообращение к врио главы Дагестана Федору Щукину с жалобой, что силовики не дают им работать, так как суд аннулировал у прежних арендаторов договор аренды. Пляж оказался в заброшенном состоянии, а предприниматели терпят убытки, рассказали авторы обращения.

Видеообращение владельцев торговых точек на махачкалинском пляже "Оазис" к главе Дагестана 3 июля опубликовал Instagram*-паблик tut.dagestan.

"Уважаемые Фёдор Вячеславович, Магомед Рамазанович! <…> Будьте добры, помогите нам решить этот вопрос как-то вот в положительную сторону. Убедительно просим мы все", – сказала на кадрах видео женщина, которая зачитала коллективное обращение.

Она пояснила, что коллектив пляжа "Оазис" занимается предпринимательской деятельностью около 15 лет. Так как у прежних арендаторов по решению суда был аннулирован договор аренды, владельцам торговых точек не дают работать, пляж находится в ненадлежащем состоянии, заявили авторы обращения.

"Просим вас обратить внимание на наши проблемы и помочь нам в этом вопросе. 30 человек останутся без средств к существованию. У кого-то кредиты, долги, семьи СВО есть среди нас. Пожалуйста, услышьте нас. Увидьте нас. Помогите нам решить вот этот вопрос. Так не должно быть: столько людей, столько вложений. Столько люди работали, и в одночасье лишиться всего этого – это неправильно", – зачитала женщина текст обращения с листка.

Часть пляжа находится в заброшенном состоянии. Туристы и волонтеры самостоятельно приводят его в порядок, продолжила она. "Кто не даёт нам открывать наши торговые точки? Будьте добры, дайте нам работать. Осталось меньше двух месяцев до конца сезона, это же сезонная работа, и миллионы мы здесь не зарабатываем", – подчеркнула предпринимательница.

Этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписано около 1,6 млн пользователей, на 09.10 мск 4 июня набрал 2530 отметок "Нравится" и 271 комментарий. Xасть их авторов поддержала предпринимателей.

"Самое лучшее место, где можно было потренироваться, поиграть в волейбол", – отметил absamat.musalaev.

"Лучший пляж. Не знаю из-за чего закрыли", – отметил akhmed_electrik.

"Раньше было хорошо. И домики, и пляж. Почему забросили?" – спросил kovriki.05.

"Очень хороший пляж был, сейчас ужас там. С магазинчиками и домиками, конечно, перегибать не стоит, уже все застраивать начали. Надеюсь приведут в нормальное состояние этот пляж", – подчеркнул пользователь z.djavri_knit.

Другая часть пользователей встала на сторону чиновников. "Правильно не дают. Зарабатывали на отдыхающих. Кто и что убирал там? Ключевые слова торговые точки", – заявил пользователь mir__05_67.

"Нереальные цены и загрязненный пляж", – указал пользователь rrreddddd.

"Действительно бесплатных пляжей всё меньше и меньше", – написала aidemirova0551.

"И зачем там торговые точки, там купаться надо", – отметил rysian760.

На 09.10 мск 4 июля на сайтах главы и правительства Дагестана нет комментариев относительно видеообращения владельцев торговых точек на пляже "Оазис".

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2025 года мониторинг состояния пляжных зон Дагестана показал несоответствие нормам в 12 из 21 пробы воды, взятых Роспотребнадзором. В Махачкале и Каспийске все 11 взятых там проб не соответствовали нормам. Практически все побережье в Дагестане опасно для купания, так как в море сливаются канализационные стоки, указали экологи.

Роспотребнадзор ранее неоднократно вводил запреты на купание около пляжей Махачкалы, объясняя это риском заражения паразитарными и кишечными инфекциями. В 2021 году местные жители потребовали устранить антисанитарию на пляжах вместо того, чтобы закрывать их.