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01:26, 22 мая 2025

Больше половины проб воды на пляжах Дагестана показали несоответствие нормам

Затопленная набережная в Махачкале после прорыва канализационного коллектора. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Черновик" от 14.05.24, https://t.me/chernovik/71537

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мониторинг состояния пляжных зон Дагестана в преддверии открытия купального сезона показал несоответствие нормам в 12 из 21 пробы воды, взятых Роспотребнадзором. Практически все побережье в Дагестане опасно для купания, так как в море сливаются канализационные стоки, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года Роспотребнадзор потребовал от администрации Махачкалы ликвидировать сброс сточных вод в Каспийское море со стороны пляжа "Березка". Проверка была проведена после жалоб жителей. Позже ведомство обратилось в суд, поскольку мэрия не исполнила требования. Закрытие одного стока не изменит экологическую обстановку в Каспийском море, необходимо строительство очистных сооружений и системная работа, указали активисты.

В июне 2023 года мэр Юсуп Умавов отчитался, что власти Махачкалы благоустраивают несколько пляжей, в том числе пляж "Березка", и участок набережной для отдыха горожан и туристов. В городе актуальна проблема канализационных сбросов в море, напомнили тогда махачкалинцы и призвали власти установить очистные сооружения.

В этом году купальный сезон в Дагестане начнется 1 июня, и будет открыто 16 купальных зон. В преддверии открытия сезона управление Роспортебнадзора по Дагестану провело мониторинг состояния пляжных зон, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в этом ведомстве.

Была взята 21 проба, из них не соответствует гигиеническим требованиям 12 проб, то есть больше половины. При этом по Махачкале и Каспийску все взятые там 11 проб не соответствовали нормам, в Каякентском районе из 3 проб не соответствует одна, а в Дербенте и Избербаше все пробы морской воды соответствовали нормам, утверждают в Роспотребнадзоре.

В рамках подготовки к летнему сезону хозяйствующие субъекты, планирующие организовать отдых для населения, должны провести подготовку пляжной территории, обеспечить их туалетами, урнами, душевыми кабинами. Владельцам пляжных территорий выданы соответствующие предписания, уточнили в Роспотребнадзоре.

Как рассказал представитель ведомства, вода на пляжах проверяется на микробиологические и санитарно-химические параметры. В этом году основные нарушения выявлены по превышению допустимых уровней бактерий, что может быть связано с канализационными сбросами и органическим загрязнением, наличием вредных химических веществ по причине промышленных стоков и ливневых вод.

В 2024 году Роспотребнадзор из-за загрязнения воды запретил купание в Каспийске и на пляжах Махачкалы» «Черные камни», «Березка», «Лунный берег», «Горянка», «Джами», «Белый медведь» и «Оазис». В этом году тоже в случае превышения допустимых норм загрязнения воды будут введены ограничения на отдых на таких пляжах уточнили в ведомстве.

Эколог Рамазан Алиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла, что в Махачкале канализационные стоки напрямую попадают в море из-за изношенной инфраструктуры и отсутствия современных очистных сооружений. Ливневые стоки, особенно в Редукторном поселке, не очищаются, перенося мусор и химикаты в прибрежную зону. Многие пляжи не оборудованы туалетами, душевыми кабинами и урнами, что способствует загрязнению.

«В 2024 году суд обязал «Махачкалаводоканал» прекратить сброс неочищенных стоков в море, но решение суда не было исполнено из-за недостаточного финансирования ремонта очистных систем», - напомнил юрист.

Уже более 15 лет в черте города не купаюсь и не рекомендую купаться никому, особенно детям

Активистка движения «Город наш» Мадина Ибрагимова сказала корреспонденту «Кавказского узла, что ее удивило, что всего 57% пляжных зон, по данным Роспотребнадзора, не соответствует требованиям.

«Я полагаю, практически все побережье в Дагестане опасно для купания, так как нет системы очистки воды в городах, а в селах тем более, просто сливают канализацию в море. Самое страшное, что никто этого даже не скрывает. Я лично, уже более 15 лет в черте города не купаюсь и не рекомендую купаться никому, особенно детям. Недавно была в Редукторном поселке на пляже, такое ощущение, что стою у канализационного коллектора», - сказала Ибрагимова.

Житель Махачкалы Арсен рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что о ситуации с загрязнением пляжей знают все горожане.

«Практически никто не купается на городских пляжах, там очень грязно. Более чистая вода за пределами города, ближе к Избербашу. Купаются, в основном, приехавшие сельские жители и туристы», - рассказал мужчина.

«Давно не купаемся на городском пляже, даже без сообщений Роспотребнадзора знаем, что вода очень грязная, в море сливаются канализационные стоки. У нас есть машина, всей семьей иногда выезжаем в сторону Избербаша или Дербента, там вода намного чище», - говорит махачкалинец Мурад.

«Я иногда купаюсь на море, но только рано утром, когда вода более-менее чистая. В другое время опасаюсь, так как вода грязная, боюсь инфекций», - говорит жительница Каспийска Зайнаб.

В феврале 2024 года жители Махачкалы самостоятельно очистили от мусора пляж в Редукторном поселке. Некоторые жители Дагестана, комментируя в соцсети их инициативу, раскритиковали власти, другие возложили вину за мусор на пляже на людей, которые бросают его мимо урн.

В мае 2023 года мэрия Каспийска, который граничит с Махачкалой, объявила горожанам о запрете купаться в море из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Властям следует бороться с загрязнением Каспийского моря, а не вводить запреты на купание, заявили тогда жители города.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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