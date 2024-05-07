Активисты сочли неэффективной борьбу ведомств за чистую воду в Каспийском море

07 мая 2024, 15:56

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Роспотребнадзор обратился в суд в связи с тем, что мэрия Махачкалы не исполнила требования ликвидировать сброс сточных вод на пляже "Березка", сообщили в Роспотребнадзоре. Закрытие одного стока не изменит существенно экологическую обстановку в Каспийском море, необходимо строительство очистных сооружений и системная работа, подчеркнули активисты.

Как писал "Кавказский узел", администрации Махачкалы было выдано предписание о ликвидации сброса сточных вод в Каспийское море со стороны пляжа "Березка", сообщило дагестанское управление Роспотребнадзора. Проверка была проведена после жалоб в соцсетях, пояснило ведомство. По информации ведомства, мэрии Махачкалы было предписано до 30 марта демонтировать канализационную трубу и "ликвидировать сброс сточных вод в акваторию Каспийского моря с правой стороны пляжа "Березка", а до 5 апреля "предоставить фото- и видеоотчет о выполнении предписания".

Уровень бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышает гигиенические нормативы, сообщил Роспотребнадзор в июне 2022 года. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, указали активисты движения "Город наш".

Предписание о ликвидации сброса сточных вод в Каспийское море со стороны пляжа "Березка" не было исполнено в указанные сроки, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в управлении Роспотребнадзора. "За неисполнение выданного предписания материал направлен для привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 19 5 КоАП РФ в мировой суд Советского района Махачкалы", - уточнили в ведомстве.

О вынесенном решении суда пока неизвестно.

В августе 2023 года Роспотребнадзор Дагестана выдавал предписания в адрес мэрии Махачкалы о необходимости соблюдения санитарного законодательства на пляжах. Согласно им, необходимо было провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия на территории нескольких пляжей: "Оазис", "Горянка", "Березка". "За неисполнение предписаний в отношении администрации были составлены протоколы об административных правонарушениях. Суд вынес штрафы в размере 10 тысяч рублей за каждое нарушение", - сообщил представитель Роспотребнадзора.

В Минприроды Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что могут только зафиксировать сам факт загрязнения моря. Полномочий выписывать штрафы нарушителям у министерства нет, так как Каспийское море является объектом федерального экологического надзора.

Летом 2023 года Роспотребнадзор назвал Дербент единственным городом в Дагестане, в черте которого морская вода отвечает санитарным нормам. В городах практически не осталось пляжей, где можно было бы купаться, не опасаясь за свое здоровье, посетовали жители республики.

Проблемы с антисанитарией на пляжах можно наблюдать в Дагестане почти повсеместно, отметила общественный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора Аминат Абдурахманова. По ее словам, канализационные стоки спускаются в море повсеместно. "Это печально, что в Махачкале, почти миллионном городе, нет пляжей, где разрешено купание в море. Поэтому необходимы срочные меры по строительству очистных сооружений", - сказала Абдурахманова корреспонденту "Кавказского узла".

Член движения "Город наш" Мадина Ибрагимова уверена, что даже если будет демонтирована труба со стоками в районе пляжа "Березка", экологическая ситуация в море изменится несущественно. "Нужно закрыть все сливы в море, достроить канализационный коллектор и очистные сооружения, без этих мер море таким грязным и будет. Особенно сейчас с началом турсезона, не предпринято никаких мер. В прошлом году приезжали мои знакомые из Саратова, купались в море, и заболели ротавирусной инфекцией, двое детей в реанимацию попали. Экологическая ситуация в Дагестане катастрофическая. Куда смотрит Минприроды, природоохранная прокуратура, не говоря о мэрии города и властях республики?", - говорит Ибрагимова.

В мае 2023 года мэрия Каспийска, который граничит с Махачкалой, объявила горожанам о запрете купаться в море из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Властям следует бороться с загрязнением Каспийского моря, а не вводить запреты на купание, заявили тогда жители города.

В 2021 году суд в Махачкале обязал местную администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в Каспийское море. После проверок было возбуждено 12 уголовных дел по фактам загрязнения Каспийского моря, восемь точек сброса загрязнённых вод было закрыто. Для Махачкалы остро стоит проблема с очистными сооружениями, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

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