Роспотребнадзор после жалоб махачкалинцев потребовал устранить загрязнение моря около пляжа

11 марта 2024, 18:14

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Мэрии Махачкалы предписано устранить сбросы канализационных стоков в море около городского пляжа, заявил Роспотребнадзор после проверки, проведенной по жалобам горожан.

Как писал "Кавказский узел", власти Махачкалы благоустраивают несколько пляжей, в том числе пляж "Березка", и участок набережной для отдыха горожан и туристов, отчитался 17 июня 2023 года мэр Юсуп Умавов. В городе актуальна проблема канализационных сбросов в море, напомнили махачкалинцы и призвали власти установить очистные сооружения.

Уровень бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышает гигиенические нормативы, сообщил Роспотребнадзор в июне 2022 года. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, указали активисты движения "Город наш".

Администрации Махачкалы выдано предписание о ликвидации сброса сточных вод в Каспийское море со стороны пляжа "Березка", сообщило сегодня в своем телеграм-канале дагестанское управление Роспотребнадзора. Проверка была проведена после жалоб в соцсетях, пояснило ведомство, не указав, когда и в каких соцсетях были размещены жалобы.

"На основании жалоб в соцсетях Роспотребнадзор провел санитарно-гигиеническое обследование факта впадения канализационных стоков в Каспийское море через трубу, находящуюся на территорию пляжа. В результате были установлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований к водным объектам", - говорится в публикации.

Мэрии Махачкалы предписано до 30 марта демонтировать канализационную трубу и "ликвидировать сброс сточных вод в акваторию Каспийского моря с правой стороны пляжа "Березка", а до 5 апреля "предоставить фото- и видеоотчет о выполнении предписания", отмечается в сообщении.

Администрация города и мэр Юсуп Умавов, по состоянию на 18.05 мск, не прокомментировали в своих телеграм-каналах претензии Роспотребнадзора.

Напомним, в мае 2023 года мэрия Каспийска, который граничит с Махачкалой, объявила горожанам о запрете купаться в море из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Властям следует бороться с загрязнением Каспийского моря, а не вводить запреты на купание, заявили тогда жители города.

В 2021 году суд в Махачкале обязал местную администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в Каспийское море. После проверок было возбуждено 12 уголовных дел по фактам загрязнения Каспийского моря, восемь точек сброса загрязнённых вод было закрыто. Для Махачкалы остро стоит проблема с очистными сооружениями, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

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