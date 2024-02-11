Махачкалинцы самостоятельно очистили пляж от мусора

11 февраля 2024, 09:32

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Жители Махачкалы самостоятельно очистили от мусора пляж в Редукторном поселке. Часть жителей Дагестана, комментируя их инициативу в соцсети, раскритиковала власти, а другая часть возложила вину за мусор на пляже на людей, которые бросают его мимо урн.

Как информировал "Кавказский узел", Роспотребнадзор ранее неоднократно вводил запреты на купание на пляжах Махачкалы, объясняя это риском заражения паразитарными и кишечными инфекциями. В 2021 году местные жители потребовали устранить антисанитарию на пляжах вместо того, чтобы закрывать их. Летом 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" туристы на городских пляжах Махачкалы рассказали, что видели предупреждения о запрете на купание, однако не стали отказываться от отдыха на море.

17 июня 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов рапортовал, что власти города благоустраивают несколько пляжей и участок набережной для отдыха горожан и туристов. Местные жители в ответ указали, что в городе актуальна проблема канализационных сбросов в море. Также они призвали установить очистные сооружения.

Видео о том, как махачкалинцы убирают мусор на пляже было опубликовано 10 февраля в Instagram-паблике* lifedagestan. На кадрах показаны две женщины, которые завязывают покаты с мусором.

"Сегодня хорошая погода, пляж в Редукторном поселке. Вот, молодцы, убрали пляж, почистили", – сказал автор ролика.

Этот пост в Instagram-паблике* lifedagestan, на который подписаны около 961 тысячи пользователей, на 09.30 мск набрал 243 отметки "нравится" и 15 комментариев. Часть их авторов раскритиковала власти.

"Чиновникам некогда, они деньги делят", – считает tagir4119.

"Потому что отчитываются, что чистят, а сами не чистят и деньги в карман", – высказала схожее мнение rayana.natalia.

Другая часть комментаторов возложила вину за мусор на пляже на тех людей, которые бросают его мимо урн.

"Пусть те, кто бросает мусор, сами и убирают за собой. Штрафы надо вводить", – написала lodochka9.

"Работники тоже не успевают. Сами горожане разбрасывают мусор. Много урн, под мостик это все ведь не работники бросают. Пока до наших людей уважение к труду других придет, еще 100 лет пройдёт", – сыронизировал пользователь tsatski_shop_05.

"Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят", – написал ему в ответ пользователь poly_math05.

На 09.30 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно публикации в соцсети о том, что местные жители сами прибрали мусор на пляже.

"Кавказский узел" также писал, что на антисанитарию на пляжах ранее жаловались жители и других городов и районов Дагестана. В частности, 10 июня 2023 года в соцсетях было опубликовано видео, снятое жителем Карабудахкентского района. На его кадрах были показаны кучи мусора на берегу Каспийского моря. На следующий день местные жители самостоятельно очистили берег Каспийского моря от мусора. Отходы попадают в море через реку, а в нее мусор сбрасывают жители сел, высказали свою точку зрения комментаторы в соцсетях.

9 августа 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике работу властей Избербаша, указав им на мусор на городском пляже и на его разбитую инфраструктуру. Он потребовал привести пляж в порядок в короткие сроки.

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