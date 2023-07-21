Туристы проигнорировали запреты на купание в Каспии

21 июля 2023, 11:57

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В прибрежных городах Дагестана необходимо строительство очистных сооружений и внимание местных властей к состоянию пляжей и развитию инфраструктуры, отметили политолог Альберт Эседов и общественный инспектор Росприроднадзора Аминат Абдурахманова. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы на городских пляжах Махачкалы и Каспийска рассказали, что видели предупреждения о запрете на купание, однако не стали отказываться от отдыха в море, местные жители сочли пляжи и воду грязными.

Как писал "Кавказский узел", по данным Роспотребнадзора, в этом сезоне Дербент остался единственным городом в Дагестане, в черте которого морская вода отвечает санитарным нормам. Местные жители рассказали, что в городах практически не осталось пляжей, где можно было бы купаться, не опасаясь за свое здоровье и отметили, что предпочитают выезжать подальше от городов, чтобы отдохнуть на море.

Роспотребнадзор ежегодно в канун начала купального сезона, после анализа проб воды выносит предписание "купаться запрещено", сказал журналист и политолог Альберт Эседов корреспонденту "Кавказского узла". "Проблема отсутствия очистных сооружений и попадания отходов жизнедеятельности в море известна и на федеральном уровне. Вопрос строительства очистных очень актуальный, дорогостоящий, требующий скорейшего решения", - считает Эседов.

Он также отметил, что с притоком в республику туристов, власти муниципальных образований, расположенные на берегу Каспийского моря, стали больше обращать внимание на реконструкцию и благоустройство пляжей. В Махачкале в этом году сразу на четырех городских пляжах производятся работы, уточнил Эседов. "Если не муниципальные власти, то какой-то порядок пытается обеспечить частный бизнес, занятый в сфере туризма. Хозяева коттеджей близ моря стали задумываться над тем, что просто сдавать домик - явно недостаточно. На пляжах стали появляться какие-то минимальные удобства. Понятно, что зачастую это все далёко от того, что есть на тех же курортах черноморского побережья, не говоря о зарубежных. Но всё же какие-то попытки обустроить инфраструктуру есть", - рассказал Эседов.

Проблемы с антисанитарией на пляжах можно наблюдать в Дагестане почти повсеместно, отметила общественный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора Аминат Абдурахманова. Кроме того, по ее словам, нет четкого понимания, кто следит за чистотой берегов в Дагестане, чиновники зачастую пытаются перекладывать друг на друга ответственность, а даже находящееся в черте города побережье убирают добровольцы. "Это печально, что в Махачкале, почти миллионном городе, нет пляжей, где разрешено купание в море. Поэтому необходимы срочные меры по строительству очистных сооружений", - сказала Абдурахманова корреспонденту "Кавказского узла".

Отдыхающие на городских пляжах Махачкалы и Каспийска поделились своими впечатлениями. Махачкалинец Муса рассказал, что каждое утро приходит на пляж на пробежку, и чтобы искупаться. По его словам, "место хорошее, просто грязь на берегу, раньше было чище". Он отметил, что предупреждение о запрете купания видел. "Запретить народу купаться не получится, тем более очень много туристов. Запрещают от того, наверное, что вода грязная. Надо делать очистные сооружения. При Амирове (Саид Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах, в августе 2015 года приговорен к пожизненному сроку за организацию убийств, бандитизм и подготовку теракта. В 2022 году суд постановил изъять у Амирова более 300 объектов недвижимости на сумму более пяти миллиардов рублей - прим. "Кавказского узла") начали между Махачкалой и Каспийском прокладывать канализационный тоннель. Сменилась власть, строительство прекратили. На пляж "Березка" подойти невозможно, запах канализации. Городской пляж чуть обустроили, поставили новые навесы. Но пока нормальной инфраструктуры для туристов нет", - рассказал махачкалинец.

17 июня мэр Махачкалы Юсуп Умавов рапортовал, что власти города благоустраивают несколько пляжей и участок набережной для отдыха горожан и туристов. Местные жители в ответ указали, что в городе актуальна проблема канализационных сбросов в море. Также они призвали установить очистные сооружения.

Семейная пара из Челябинска рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в Махачкале они второй день, пришли посмотреть на пляж, но купаться не стали, так как вода холодная. Табличку о запрете купания они видели. "Город на берегу моря, как запретить купаться? Тогда надо просто убрать пляж. Не знаем по какому поводу запрет, насколько это обосновано пробами воды. Если с медицинской точки зрения, есть инфекции, возможно верно", - отметили жители Челябинска.

Городской пляж Махачкалы им понравился. "Мы в восторге. Говорили, что вода грязная. Сегодня первый раз пришли разведать, а тут прекрасный чистый пляж, но вода холодная", - сказали туристы.

Житель Махачкалы рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пришел на пляж прогуляться. О запрете купания слышал."На городском пляже люди не особо любят купаться, так как грязно. Любим тут гулять, так как парк рядом. Грязный пляж, наверное, от того, что люди сами мусорят. Наплыв туристов тоже может на этом сказаться, да и инфраструктура пляжа еще не совсем готова", - считает махачкалинец.

Отдыхающие на городском пляже Каспийска также рассказали, что в целом довольны условиями на пляжах. Жительница Владикавказа Наида отметила, что на табличку с предупреждением о запрете купания не обратила внимания. "Мы второй год подряд ездим сюда, нам все нравится. На пляже Каспийска все хорошо. Нормальная, чистая вода", - рассказала женщина.

12-летний Егор из подмосковного Пушкино сказал, что не знает о причинах запрета на купание. "Может раньше было купаться запрещено, сейчас разрешили. Мне очень тут понравилось, хороший пляж, море чистое, прохладное", - говорит Егор.

Напомним, в июне 2022 года Роспотребнадзор заявил, что уровни бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышают гигиенические нормативы. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, указали активисты движения "Город наш".

"Кавказский узел" также писал, что в 2010 году в Каспийске ввели в строй вторую очередь махачкалинских очистных сооружений мощностью 120 тысяч кубометров очистки стоков в сутки. Мощность ранее построенной первой очереди - 107 тысяч кубометров очистки. Очистные сооружения - часть общего проекта по реконструкции канализации Махачкалы. Кроме очистных объектов, сюда входит уникальное инженерное сооружение - монолитный железобетонный тоннельный канализационный коллектор диаметром 3,7 метра и протяженностью 16,8 километра, насосная станция глубокого заложения и глубоководный выпуск в море на расстоянии 1400 метров от берега. Завершение работ по расширению и реконструкции канализации Махачкалы было запланировано к концу 2015 года.