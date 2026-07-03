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Кавказский узел

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19:47, 3 июля 2026

Житель Дагестана осужден за попытку выехать к боевикам через Турцию

Полицейский надевает наручники на мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Каспийска Артура Умарова к пяти годам заключения за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации.

Умарову вменяли покушение на участие в деятельности террористической организации . Базовая статья предусматривает от десяти до 20 лет заключения; поскольку преступление не было доведено до конца, максимально возможный срок по закону составляет три четверти от верхней границы, то есть 15 лет.

Согласно версии обвинения, в ноябре 2024 года Умаров решил отправиться в Турцию, чтобы вступить в “Организацию освобождения Леванта”*. 1 декабря 2024 года он прилетел во Владикавказ, прошел регистрацию на рейс, но был задержан при пограничном контроле, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Суд признал Умарова виновным и назначил ему пять лет колонии строгого режима. Первые два года он, согласно приговору, должен провести в тюрьме. 

В сообщении суда не уточняется, согласился ли осужденный с обвинениями. Комментариями Умарова или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

Согласно записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, Артуру Умарову 20 лет, он родился 18 сентября 2005 года в Махачкале. В материалах суда Умаров назван жителем Каспийска. Его данные были внесены в реестр 17 февраля 2025 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2025 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному заключению жителя Дагестана Шамиля Алиева, признав его участником и вербовщиком "Исламского государства"*. Согласно приговору, он познакомился в Майкопе с гражданином Афганистана и убеждал его примкнуть к террористической организации. 

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* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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