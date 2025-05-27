×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:59, 27 мая 2025

Житель Дагестана получил срок по делу о вербовке в ИГ*

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному заключению жителя Дагестана Шамиля Алиева, признав его участником и вербовщиком “Исламского государства”*. 

Как информировал "Кавказский узел", 31 августа силовики заявили о задержании в Адыгее предполагаемого боевика террористической организации, заподозренного в вербовке жителей Майкопа в "Исламское государство"*. Майкопский городской суд впоследствии отправил задержанного под стражу. 

На кадрах оперативного видео, мужчина при задержании отвечает на вопросы одного из силовиков: говорит, что планировал выехать в Турцию "с афганцем" для встречи с представителем террористической организации.

Южный окружной военный суд сегодня огласил приговор Шамилю Алиеву, признав его виновным по двум статьям - об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 ) и вербовке в нее (часть 1.1 ст. 205.1 УК России). 

По версии следствия и суда, Алиев, находясь в Дагестане, в 2024 году присоединился к международной террористической организации и дал присягу ее лидеру. В августе того же года, уже в Майкопе, он познакомился с гражданином Афганистана и убеждал его также примкнуть к ИГ*, сообщила пресс-служба суда.

Как утверждает обвинение, Алиев с 11 до 30 августа убеждал иностранца вступить в террористическую организацию: разъяснял ему идеологию боевиков, демонстрировал видео об их деятельности. 

Шамиль Алиев приговорен к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, говорится в сообщении Telegram-канала суда. 

Согласно информации в картотеке суда, дело Алиева поступило на рассмотрение в начале февраля, до вынесения приговора состоялось шесть заседаний. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военная операция на Украине. Фото Минобороны России https://function.mil.ru
13:55, 25 мая 2025
6600 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Российский боец. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.05.25, https://t.me/mod_russia/52859.
02:13, 19 мая 2025
Более 6550 бойцов с юга России убито в зоне СВО
Российская военная техника. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
01:47, 16 мая 2025
Потери юга России на Украине превысили 6500 человек
Российские военные на Украине. Фото: Минобороны https://mil.ru
09:50, 9 мая 2025
Более 6450 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 03.05.25, https://t.me/mod_russia/52073.
01:03, 5 мая 2025
Число убитых в военной операции бойцов с юга России превысило 6400
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Блогеры
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Анастасия Гойсан. Скриншот видео Шамиля Хадулаева YouTube
27 мая 2025, 17:49
Суд в Махачкале прекратил производство об аресте Анастасии Гойсан

Выступление Саломе Зурабишвили на проспекте Руставели. Кадр видеосюжета Pirveli.
26 мая 2025, 21:55
Зурабишвили выступила перед сторонниками евроинтеграции на проспекте Руставели

Тюрьма. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-azerbajdzhane-nachalos-ispolnenie-rasporyazheniya-o-pomilovaniiu/
26 мая 2025, 12:57
Массовая амнистия в Азербайджане не коснулась политзаключенных

Аскер Сохт. Фото: https://aheku.net/news/culture/6284
26 мая 2025, 10:57
Активист сообщил о задержаниях участников акции в Майкопе

Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Показать больше