Житель Дагестана получил срок по делу о вербовке в ИГ*

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному заключению жителя Дагестана Шамиля Алиева, признав его участником и вербовщиком “Исламского государства”*.

Как информировал "Кавказский узел", 31 августа силовики заявили о задержании в Адыгее предполагаемого боевика террористической организации, заподозренного в вербовке жителей Майкопа в "Исламское государство"*. Майкопский городской суд впоследствии отправил задержанного под стражу.

На кадрах оперативного видео, мужчина при задержании отвечает на вопросы одного из силовиков: говорит, что планировал выехать в Турцию "с афганцем" для встречи с представителем террористической организации.

Южный окружной военный суд сегодня огласил приговор Шамилю Алиеву, признав его виновным по двум статьям - об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 ) и вербовке в нее (часть 1.1 ст. 205.1 УК России).

По версии следствия и суда, Алиев, находясь в Дагестане, в 2024 году присоединился к международной террористической организации и дал присягу ее лидеру. В августе того же года, уже в Майкопе, он познакомился с гражданином Афганистана и убеждал его также примкнуть к ИГ*, сообщила пресс-служба суда.

Как утверждает обвинение, Алиев с 11 до 30 августа убеждал иностранца вступить в террористическую организацию: разъяснял ему идеологию боевиков, демонстрировал видео об их деятельности.

Шамиль Алиев приговорен к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, говорится в сообщении Telegram-канала суда.

Согласно информации в картотеке суда, дело Алиева поступило на рассмотрение в начале февраля, до вынесения приговора состоялось шесть заседаний. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

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