Суд в Майкопе арестовал подозреваемого в вербовке в ИГ*

03 сентября 2024, 09:34

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Горсуд Майкопа арестовал на два месяца местного жителя, задержанного ранее силовиками по подозрению в вербовке в "Исламское государство"*.

Как информировал "Кавказский узел", 31 августа стало известно о задержании в Адыгее предполагаемого боевика в Адыгее, которого силовики подозревают в участии в террористической организации и вербовке жителей Майкопа.

Майкопский городской суд арестовал местного жителя, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации, на два месяца – до 29 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Следствие считает, что он вербовал жителей Майкопа в ряды запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а также, что он присягнул лидеру запрещенной организации, привел 2 сентября "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее силовики сообщили, что у задержанного найдены переписка с членами террористической организации, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации", предусматривает до 20 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля ФСБ сообщила, что уроженец одной из стран Центральной Азии готовил нападение на православный храм в Майкопе и убийство священнослужителей и охранников. В опубликованной ведомством видеозаписи в ходе допроса он сообщил, что, посмотрев ролики сторонников "Исламского государства"*, планировал убить охранника и поджечь храм. Суд в Майкопе арестовал на два месяца 18-летнего уроженца Таджикистана Идриса Идибекова. 12 июля стало известно, что Идибеков имел сообщника из числа местных жителей.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

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