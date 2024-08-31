Кадр видео "ФСБ задержала в Адыгее вербовщика террористов", опубликованного "Коммерсантом" https://vk.com/video-23482909_456259660

31 августа 2024, 15:55

Подозреваемый в причастности к террористам задержан в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Адыгее задержан мужчина, которого силовики подозревают в участии в террористической организации и вербовке жителей Майкопа.

Силовики задержали гражданина России, подозреваемого в вербовке рекрутов террористической организации, сообщила сегодня на своем сайте ФСБ.

"Задержанный, являясь последователем идеологии запрещенной на территории России международной террористической организации, установил контакт с ее зарубежными эмиссарами и присягнул на верность главарю МТО. По их указанию склонял жителей г. Майкопа Республики Адыгея к совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов РФ и последующему выезду в лагеря МТО на территорию одной из стран центральной Азии", - приводится версия следствия в публикации ведомства.

У задержанного найдены переписка с членами террористической организации и "видеозапись его клятвы на верность терорганизации". "Следственным отделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации») УК России", - отмечается в сообщении.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Видеозапись задержания и опроса мужчины опубликовал сегодня "Коммерсант". На кадрах видно, что мужчину задержали в многоквартирном доме. Лицо задержанного в ролике заретушировано. Отвечая на вопросы одного из силовиков, мужчина сообщил, что планировал выехать в Турцию "с афганцем" для встречи с представителем террористической организации.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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