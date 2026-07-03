В Новороссийске и Геленджике усугубились проблемы с топливом

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В Новороссийске бензин на АЗС отсутствует полностью, в Геленджике АИ-95 есть лишь на трех заправках, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", власти Кубани отчитались об ограничениях на ночную продажу топлива и призвали минимизировать поездки. В Краснодаре на фоне информации о работающих 44 из 114 заправок, начали продавать места в очереди за топливом. Открыты чуть более 43% АЗС, следует из отчетов муниципалитетов.

29 июня власти сообщили, что в Краснодарском крае работает лишь часть заправок, на ряде из них введены ограничения на продажу по решению собственников. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо туристическим сезоном и наплывом отдыхающих. 30 июня сообщалось, что в долгих очередях на АЗС на Кубани между автовладельцами вспыхивают конфликты. Свыше трети автозаправочных станций на Кубани закрылись или сократили время работы, заявил вице-губернатор края 1 июля. Как минимум в трех муниципалитетах власти отправили на АЗС ;казаков и дружинников, чтобы пресекать конфликты в очередях за бензином.

В Новороссийске сегодня утром бензина нет ни на одной заправке, сообщил муниципальный центр управления Новороссийск на своем сайте.

"На данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам. Дизельное топливо в ограниченном количестве доступно на восьми заправочных станциях", говорится в сообщении. Власти также призвали пользоваться созданной ими картой наличия топлива, на которой при этом указано, что топливо есть на 18 заправках, не работают 15. АИ-92 по данным властей есть на 12 заправках, АИ-95 - на 10, дизтопливо на 16.

Данные составленной властями карты не подтверждаются сервисом "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), пользователи указали, что на АЗС Новороссийска сегодня бензина практически нет (красные значки на карте показывают АЗС, где нет топлива, оранжевые - где выстроились длинные очереди). Так, по сообщениям автовладельцев топливо есть на Сухумском шоссе 73, однако часть пользователей сообщили, что бензина здесь нет. Под вопросом и наличие топлива на улице Адмирала Серебрякова. После нескольких сообщений о том, что топливо есть, один их пользователей проинформировал, что в наличии ничего нет. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Администрация Геленджика на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что на 9:00 работают 7 автозаправочных станций. "По решению собственников введено ограничение: топливо отпускается исключительно в топливные баки в объеме 20/30/50 литров на автомобиль. АИ-100 — в наличии на 1 АЗС.

АИ-95 — в наличии на 3 АЗС. АИ-92 — в наличии на 2 АЗС. Дизельное топливо (ДТ) — в наличии на 2 АЗС. Четыре станции в настоящий момент не ведут отпуск топлива. Две станции находятся в процессе ремонтных работ", - указано в сообщении.