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12:55, 16 августа 2026

Контрактник из Гуково убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Украине убит военнослужащий-контрактник Сергей Склярук. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 972 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 971 бойца из Ростовской области.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Военнослужащий-контрактник Сергей Склярук убит в зоне СВО, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила администрация Гуково на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 972 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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