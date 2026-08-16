Состояние транспортной инфраструктуры в Нарткале дало повод для критики чиновников

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Светофоры на одном из опасных участков Нарткалы не работают около двух месяцев, пожаловался местный житель в соцсети. Другие жители, комментируя его жалобу, указали на риск ДТП и раскритиковали бездействие чиновников.

По словам одного из жителей Нарткалы, светофоры на участке дороги напротив НТК и заправок "Лукойл" и "Роснефть" не работают около месяца, а возможно, и дольше. Он отметил, что этот участок является одним из наиболее опасных в городе, однако меры для ремонта светофоров не принимаются.

Жалобу 14 августа опубликовал Instagram*-паблик chp.nalchik, на который подписано около 520 пользователей. На 09.55 мск 16 августа публикация набрала 140 отметок "Нравится" и 28 комментариев.

Жители указали, что светофор не работает уже несколько месяцев и создает риск ДТП. "С июня месяца не работает светофор, примите меры, пожалуйста", – написала asya_gukezheva_. "Данный светофор не работает пару месяцев. Сколько раз там создавались аварийные ситуации? Люди мчат на неработающий светофор, а по другую сторону горит зеленый", – отметила irlanaa__. "Реально давно не работает, во-вторых, постоянное напряжение в связи с риском ДТП", – написала villain_t_.

Комментаторы раскритиковали бездействие властей и потребовали определить ответственных за светофор. "Администрация района и города в курсе ситуации со светофором, он уже второй месяц не работает", – отметила mila_artur_07. "Интересно, если это не администрация должна этим заниматься, а кто тогда?" – спросила venera______a___. "Администрация там не проезжает", – сыронизировал turtle.994847.

Пользователи также рассказали о других проблемах со светофорами в Нарткале и предложили способы добиться их ремонта. "Такая же проблема со светофором на Тарчокова, 20, в Нарткале рядом с МФЦ и детским садом "Детство". <...> Год такая проблема творится уже", – написал vladislav_mamedov. "В прокуратуру пишите сразу, а не сюда. Очень оперативно будут устранять", – посоветовал pandads3. "Звоните на 112. Сразу же отреагируют", – написала anastacia__inmountains.

На 09.55 мск 16 августа на сайте администрации Нарткалы нет комментариев относительно жалобы на неработающие светофоры.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на состояние транспортной и городской инфраструктуры. Так, 19 июля жители республики, комментируя отчет главы республики Казбека Кокова, пожаловались на состояние инфраструктуры, в том числе отсутствие асфальта на улицах. 19 августа 2024 года нальчане указали властям на проблемы с общественным транспортом, в том числе длительное ожидание автобусов.