Нальчане указали властям на проблемы с общественным транспортом

19 августа 2024, 10:47

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Жителям Нальчика длительное время приходится ждать на остановках автобусы из-за несоблюдения водителями графика движения, пожаловалась в YouTube местная жительница. Она потребовала от властей навести порядок в сфере пассажирских перевозок. Другие нальчане, комментируя ее обращение к чиновникам, указали, что цены на проезд в общественном транспорте Нальчика повышаются регулярно, а качество перевозок остается на низком уровне.

Как информировал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии периодически жалуются на проблемы с сфере пассажирских перевозок. В частности, 6 июля жители села Шитхала под Нальчиком пожаловались, что в их селе несколько лет отсутствует транспортное сообщение с ближайшими городами – Нальчиком и Нарткалой. 4 июля нальчане указали на регулярное повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Также они отметили, что качество перевозок при этом остается на низком уровне.

Качество пассажирских перевозок в Нальчике остается на низком уровне. Водители некоторых автобусов не соблюдают график движения по маршруту, из-за чего автобусы приходится ждать на остановках около часа, пожаловалась местная жительница Майя Брютова на кадрах видео, опубликованного 18 августа на YouTube-канале "Сделано в КБР".

Она отметила, что при этом цена на проезд в общественном транспорте для местных жителей достаточно высокая и составляет 30-35 рублей. Вечером тариф может повыситься на 5 рублей. Такая стоимость проезда особенно бьет по карману пенсионеров, пояснила Брютова.

Ранее нальчане уже жаловались на несоблюдение водителями автобусов графика движения, и им удалось добиться того, чтобы автобусы курсировали раз в 15-20 минут, продолжила она. "Я опять хочу поднять этот вопрос, куда смотрит руководство? Почему такой график неопределенный?" – возмутилась жительница Нальчика.

Вечером пассажирам особенно тяжело дождаться автобусов. От несоблюдения их водителями графика движения особенно страдают пенсионеры – им приходится ходить пешком, так как у них нет денег на такси, отметила Брютова.

Это видео на YouTube-канале "Сделано в КБР", на который подписано около 56 тысяч пользователей, на 10.45 мск 19 августа набрало 739 просмотров и 36 комментариев.

"Автобусы по выходным очень редко ходят, из-за этого на ярмарку перестали ездить", – написал user-ps3xh8dp3y.

"Я тоже с двумя детьми езжу. И мне за один такой выезд 260 рублей надо выложить. В "ГАЗелях" никогда нет места. Все переполнены. Люди как килька туда набиваются, потому что нужно ехать на работу и по другим делам. Неоднократно ожидала по часу на дикой жаре с детьми. А когда не хватило у меня денег на проезд, "очень вежливый" водитель маршрутки мне сказал: "Спасибо за поездку", – пожаловалась varvarahikmatullina5700.

"Вот поэтому надо вернуть автобусы, не нужны нам эти "ГАЗели". Верните. Пусть старые, но автобусы. Уже надоело это бездействие чиновников. Работают только ради своего кармана, а не ради интересов жителей", – подчеркнула Aktinida07.

"Цены на маршрутки каждый год растут, но качество их работы и состояние этих маршруток оставляют желать лучшего. Некоторые полностью изношены. Жители Кабардино-Балкарии недовольны вокзалом около Зелёного рынка, там беспорядок", – отметил user-iq4dn4jv7q.

"Главная проблема – маленькие "ГАЗели", забитые людьми на популярных маршрутах. Например, маршрут №3. Утром маршрутка забита, а водитель продолжает набивать ее пассажирами", – подчеркнул пользователь с ником svetlyden5019.

На 10.45 мск на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалоб местных жителей на плохое качество пассажирских перевозок.

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