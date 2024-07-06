Жители села под Нальчиком пожаловались на проблему с общественным транспортом

06 июля 2024, 12:02

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В селе Шитхала Урванского района Кабардино-Балкарии несколько лет отсутствует транспортное сообщение с ближайшими городами – Нальчиком и Нарткалой. Также в Шитхале нет аптеки, местным жителям приходится вызывать такси, чтобы съездить за лекарствами, рассказали местные жители.

Ролик, на кадрах которого жители села Шитхала в Урванском районе рассказали о проблеме с транспортным сообщением и нехватке лекарств, опубликован 5 июля на YouTube-канале "Сделано в КБР".

"У меня двое детей-студентов, ездят в Нальчик на автобусе №16. Он иногда бывает сломанный, рейс отменяется. Дети остаются на остановках. Поэтому их везем до первых остановок в Нальчике", – рассказала жительница села Мадина Бигидова.

Она добавила, что в селе также проблема с транспортным сообщением в Нарткалу. "Чтобы добраться нам надо такси вызывать. От Шитхалы до Наркалы нет ни автобусов, ни маршруток – ничего", – пояснила сельчанка.

Она отметила, что ранее между Шитхалой и Наркалой курсировал один автобус. "Есть люди, которые не могут себе позволить такси, поэтому очень неудобно. Особенно старикам", – отметила Бигидова.

В селе также проблема с лекарствами, продолжила она. "Чтобы лекарства купить ни одной аптеки нет, поэтому надо в Нарткалу добираться", – сказала жительница Шитхалы.

Житель села Омар отметил, что автобус из Шитхалы в Нарткалу курсировал, примерно, в 2005-м году.

Проблема с транспортным сообщением в Шитхале уже несколько лет, рассказала еще одна местная жительница. "На такси ездить – это трата. Каждый раз 400-500 рублей надо платить. Самое больное место – это поездка в Нарткалу", – подчеркнула она.

В селе нет детской площадки, сельчане пытаются собрать своими силами деньги на ее строительство, отметила другая сельчанка.

Это видео на YouTube-канале "Сделано в КБР", на который подписаны около 46,2 тысячи пользователей, на 12.00 мск 6 июня набрало 346 просмотров и два комментария. Их авторы раскритиковали местных чиновников.

На 12.00 мск на сайте администрации Урванского района нет комментариев относительно жалоб жителей села Шитхала на проблему с общественным транспортом.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на проблему с общественным транспортом. В частности, 4 июля местные жители пожаловались в соцсети, что в маршрутках, курсирующих между Нальчиком и Залукокоаже, цена на проезд выросла сразу на 40 рублей. Тариф на проезд в маршрутках повышается регулярно, а качество перевозок остается на низком уровне, заявили комментаторы.

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