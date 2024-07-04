Рост тарифа на проезд в маршрутках вызвал недовольство нальчан

04 июля 2024, 11:19

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В маршрутках, курсирующих между Нальчиком и Залукокоаже, цена на проезд выросла сразу на 40 рублей, пожаловался в соцсети местный житель. Тариф на проезд в маршрутках повышается регулярно, а качество перевозок остается на низком уровне, заявили в комментариях другие местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии периодически жалуются на проблему с общественным транспортом. 7 мая местные жители рассказали, что в маршрутках, курсирующих между Нальчиком и Баксаном, стоимость проезда выросла сразу на 20 рублей. Цены на проезд в общественном транспорте также резко повысились в Баксаненке, Нарткале и Чегеме Втором, отметили пользователи соцсетей.

Жалоба местного жителя, что водители маршруток, курсирующих по маршруту "Нальчик – Залукокоаже" повысили стоимость проезда до 200 рублей, была опубликована 3 июля в Instagram*-паблике goloskbr.

"Буквально недавно они повышали до 160 рублей, при том, что они до города не везут, да и в селе до конечной остановки тоже не подвозят. Грубость и хамство – отдельный разговор. Нормально объяснить повышение стоимости проезда они не смогли мне", – отметил местный житель.

"Обратите внимание, пожалуйста, пусть будет порядок", – добавил он.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписаны около 167 тысяч пользователей, на 11.10 мск 4 июля набрал 236 отметок "нравится" и 63 комментария.

"Нашему руководителю республики все равно на проблемы жителей. У него другие важные дела – в Дубае. Что он есть, что его нет – одинаково", – заявил zalim_mashukov.

"Никакого закона нет у нас в республике, что хотят то и делают. Просто интересно для чего у нас правительство? Пусть вообще убирают маршрутки и ставят автобусы", – потребовала mkhazhmetova.

"Когда в этой республике будет порядок? Столько хвастались, что закупили автобусы. Куда они делись? Остановите этот беспорядок в конце концов", – написала zhanna.babugoeva.

"Этот транспортный беспорядок никогда, наверное, не закончится. Пусть убирают на всех направлениях частников и ставят автобусы. С большой помпой показывают автобусы воле Дома советов, а потом большинство куда-то исчезает", – возмутился пользователь bosh2748.

Другая часть пользователей также пожаловалась на повышение цен на проезд в маршрутках. "У нас Аушигер – Нальчик повысили на 10 рублей. Но это нечего, переживём. Но по времени – это что-то! Должны выезжать каждые 30 минут, а факту мы вынуждены долго ждать, пока много человек не посадят", – написал пользователь aster07_.

"Я удивилась вчера, когда с Залукокоаже до Баксана с меня взяли 160 рублей. Откуда такие цены?" – задался вопросом пользователь beauty_online_2023.

"А у нас Нальчик – Исламей аж на 30 рублей разом повысили", – пожаловалась sakinat_kazharova.

На 11.10 мск 4 июля на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалоб местных жителей на повышение цен на проезд в маршрутках.

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