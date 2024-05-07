Маршрутки в Нальчике, фото корреспондент "Кавказского узла"

07 мая 2024, 10:37

Рост цен на проезд в маршрутках расстроил жителей Кабардино-Балкарии

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В маршрутках, курсирующих между Нальчиком и Баксаном, стоимость проезда выросла сразу на 20 рублей, пожаловался в соцсети местный житель. Цены на проезд в общественном транспорте также резко повысились в Баксаненке, Нарткале и Чегеме Втором, отметили в комментариях другие местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии часто жалуются на проблему с общественным транспортом. Так, в марте 2021 года мэрия Нальчика из-за жалоб горожан расторгла договор с перевозчиком, который обслуживал три маршрута в село Белая Речка. Жители жаловались, что маршрутки ходили редко и всегда переполненными. 19 декабря 2022 года сразу в нескольких маршрутках, которые курсируют от Нальчика до местных сел, повысились цены на проезд. Местные жители отметили, что перевозчики регулярно увеличивают тарифы на проезд, но при этом качество обслуживания пассажиров продолжает оставаться на низком уровне.

Жалоба местного жителя на резкое повышение стоимости проезда в маршрутке "Нальчик – Баксан" опубликована 3 мая в Instagram*-паблике chestniy_nalchik.

"У меня вопрос насчет маршруток "Нальчик – Баксан", зачем сразу повышать на 20 рублей? Вы серьезно? Я понимаю, что цены растут на всё, но везде повысили только на 5 рублей. Мы что богаче других или что?" – задался он вопросом.

Автор сообщения отметил, что в некоторых семьях в Баксане по два-три студента, и на каждого в день на проезд из Баксана в Нальчик уходит по 100 рублей.

Этот пост в Instagram*-паблике chestniy_nalchik, на который подписаны около 74,8 тысячи пользователей, на 10.35 мск 7 мая набрал 207 отметок "нравится" и 96 комментариев.

"Конечно это ненормально сразу на 20 рублей повышать", – отметила lana_gazaeva.

"Я писал в Минтранс, администрацию, чтобы мне предоставили постановление о повышении цен на общественный транспорт. Мне никто не ответил", – написал пользователь 1djokonda1.

"Я вообще не поняла причину повышения цен. Нам же зарплату не повысили и не собираются", – заявил пользователь bosh2748.

Жители других сел также пожаловались на резкое повышение стоимости проезда в маршрутках. "Запчасти у них каждые полгода, по-моему, "дорожают". Только у обычных людей зарплата не меняется. Скажут: "не нравится, не пользуйтесь общественным транспортом". Если бы люди умели летать, не пользовались бы. Два года назад из нашего села до города было 65 рублей. Повысили сразу до 100 рублей, а через год уже 130 рублей сделали. Для тех, кто учится или работает, будет накладно платить 7 тысяч лишь за транспорт", – подчеркнула _____valerievna__________, не уточнив при этом о каком населенном пункте идет речь.

"Баксаненок – Нальчик" на 30 рублей повысили. Это почти на 30 процентов повышение. Это вообще как?" – задалась вопросом marina_r.07.

"Чегем Второй – Нальчик" вообще стоит 50 рублей", – отметила diana__k_b.

"В Нарткале давно 100 рублей и не дальше Баксана от Нальчика по километражу. А еще невозможно в городе на остановке сесть в маршрутку. Обязательно надо ехать на вокзал, чтобы у них там маршрутка наполнилась. Плюс ещё чтобы на вокзал по городу – это 30 рублей", – написала tkhagalegova_maryana.

На 10.35 мск на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалоб жителей на резкое повышение стоимости проезда в маршрутках.

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Примечание:

"Подорожание топлива объединило пользователей соцсетей из Кабардино-Балкарии и Дагестана", "В Кабардино-Балкарии перевернулся автобус с туристами, есть жертвы", "Жители Кабардино-Балкарии скептически отнеслись к отчетам о новых школьных автобусах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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