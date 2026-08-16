Отчет Щукина о борьбе с самостроями вызвал скепсис жителей Дагестана

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В Дагестане создан Координационный совет для решения проблемы самостроев, отчитался врио главы республики Федор Щукин. Местные жители, комментируя его отчет в соцсети, усомнились в эффективности нового органа. При этом часть комментаторов выразила надежду на помощь в легализации жилья, а другие поспорили о способах борьбы с незаконной застройкой.

По словам врио главы Дагестана Федора Щукина, главной целью создания Координационного совета является решение проблемы самовольной застройки и легализации многоквартирных домов, построенных без разрешительной документации. Власти намерены разработать единый механизм перевода таких объектов в правовое поле, а первые пять домов в Махачкале и Хасавюрте уже переведены в "зеленую" зону.

Об этом 14 августа сообщила газета "Дагестанская правда".

Отчет Щукина 14 августа опубликовал Instagram*-паблик makhachkala_, на который подписано 248 пользователей. На 08.55 мск 16 августа публикация набрала 92 отметки "Нравится" и 24 комментария.

Часть пользователей скептически отнеслась к отчету Щукина и созданию нового совета. "Каждое слово – обман. Каждое", – написал пользователь aaa27081974. "Да мы слышали уже это все – слова. Создали новый совет. Для чего?" – спросил 1910leo. "Надеемся, что это правда", – отметила djamka.ag.

Другие комментаторы выразили надежду, что власти помогут жителям решить проблемы с жильем и документами. "Надеемся, что поможете получить документы, ведь все будут в плюсе", – написала end_i555. "Выйдите на улицу, простой народ точно вам скажет, кто сколько ждет квартир", – призвал pomponi_optom_. "Куда обращаться по поводу жалоб, на какую страницу?" – спросил lehrer_z.

Пользователи также высказали разные мнения о том, каким образом власти должны решать проблему самостроев. "Все незаконные стройки надо сносить", – заявил abashka682. "Может, лучше упростить и устранить бюрократические проволочки и коррупционные составляющие?" – спросил timur21057. "Наконец Щукин займется застройщиками", – написал mr.sagidon.

"Кавказский узел" также писал, что проблема самовольного строительства в Махачкале остается актуальной. Так, 30 июня Верховный суд Дагестана обязал владельца снести за свой счет шестиэтажный каркас здания, построенный без разрешительной документации. 5 марта суд постановил снести восьмиэтажный жилой дом на улице Азизова, признанный незаконной постройкой.