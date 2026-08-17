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16:17, 17 августа 2026

Два военных из Калмыкии убиты в зоне СВО

Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Шарапов и Юрий Анбушинов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 254 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", с начала СВО на Украине власти и силовики  признаны убитыми не менее 252 бойцов из Калмыкии.

Орденом Мужества посмертно награждены Шарапов Виктор и Анбушинов Юрий, сообщила администрация Городовиковского района в своем Telegram-канале. Подробности их биографии в сообщении не приведены.

Участники СВО. Фото: Минобороны России
03:00 16.08.2026
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 9600
Не менее 4773 бойцов из регионов СКФО и 4832 бойцов из регионов ЮФО официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 254 комбатантов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут". 

Ранее, в феврале, стало известно, что в боях на Украине убит Сергей Картэнов из Городовиковского района.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

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Автор: "Кавказский узел"

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