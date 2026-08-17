Юристы указали на усугубление нарушений прав человека в Азербайджане в 2026 году

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В первом полугодии 2026 года власти Азербайджана продолжили ужесточать законодательство в сфере медиа, цифровых прав и деятельности гражданского общества, заявила Сеть независимых юристов. Новшества формируют атмосферу страха и самоцензуры среди пользователей интернета.

Как писал "Кавказский узел", в начале года в Азербайджане вступили в силу поправки в закон "Об информации, информатизации и охране информации", они устанавливают ответственность за распространение в интернете контента, содержащего "оскорбление общественной нравственности и явное неуважение к обществу", а также "непристойные выражения, жесты или демонстрация частей тела в неподобающей нравственности и национально-духовным ценностям форме".

Первое полугодие 2026 года в Азербайджане ознаменовалось очередным витком «ужесточения законодательства и расширения государственного контроля над обществом», следует из мониторингового отчета Сети независимых юристов (СНЮ).

Сеть независимых юристов — некоммерческая неправительственная организация, созданная азербайджанскими правозащитными юристами и в настоящее время действующая из Германии. 11 июня 2021 года СНЮ подала заявление на регистрацию в Министерство юстиции Азербайджана, однако 11 августа того же года получила отказ. Национальные суды отклонили последующие жалобы организации, после чего 9 июня 2023 года СНЮ обратилась в Европейский суд по правам человека. 30 января 2025 года ЕСПЧ приступил к коммуникации между сторонами.

По оценке авторов исследования, «законодательные новшества последних месяцев не просто увеличили административный ресурс исполнительной власти, но и размыли принцип правовой определенности». «Уголовный кодекс и административные механизмы всё чаще используются не для защиты правопорядка, а в качестве инструмента давления на независимых журналистов, активистов и институты гражданского общества», - говорится в документе.

Одним из ключевых изменений, как отмечают эксперты, стало расширение перечня информации, запрещенной к распространению в интернете. Изменения в закон «Об информации, информатизации и защите информации», вступившие в силу 15 января 2026 года, пополнили списки запрещенного контента 14 новыми категориями, указывают авторы. Среди нововведений появились формулировки с крайне нечеткими юридическими границами: «оскорбление общественной морали», «явное неуважение к обществу», «непристойные выражения» и «противоречие национально-нравственным ценностям».

«Впервые в истории национального законодательства эти статьи были напрямую интегрированы в Кодекс об административных проступках в качестве состава «мелкого хулиганства». Это создало возможность квалифицировать обычные посты и комментарии в соцсетях как нарушение общественного порядка. Практика применения не заставила себя ждать: за первые шесть месяцев года суды страны вынесли как минимум 206 постановлений об административных наказаниях по этой новой норме», - далее подчеркивается в обзорном материале.

Кроме того, в апреле 2026 года Милли Меджлис принял пакет поправок в Уголовный и Административный кодексы, а также в Закон «О медиа», впервые установивший жесткие рамки для использования искусственного интеллекта. «За использование голоса или изображения человека с помощью ИИ без его согласия теперь грозит до 5 лет лишения свободы, а за создание порнографического контента с ИИ — до 7 лет тюрьмы. Распространение немаркированного ИИ-контента влечет штрафы от 80 до 150 манатов (от 50 до 90 долларов США)», - говорится в исследовании.

Еще одним шагом на пути усиления контроля над цифровым пространством авторы называют президентский указ от 2 июня 2026 года, о создании Национального агентства по кибербезопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта. Новое ведомство получило широчайшие полномочия: от защиты критической информационной инфраструктуры до блокировки «запрещенного контента» в сети. В условиях отсутствия независимого судебного контроля создание столь мощного регулятора создает высокие риски злоупотреблений, угрожая свободе интернета и тайне частной жизни, подчеркивается в отчете.

Параллельно в парламенте готовится к принятию еще один резонансный законопроект, который предусматривает отмену анонимности в социальных сетях и обязательную идентификацию всех пользователей, а также обязательную юридическую регистрацию международных платформ в Азербайджане. За невыполнение этих требований предусмотрены гигантские финансовые санкции, запрет на рекламу и возможность замедления интернет-трафика платформ вплоть до 90%. Законопроект должен вступить в силу через 12 месяцев после его официального принятия.

Отдельный блок отчета посвящен уголовному преследованию представителей гражданского общества. По состоянию на конец июня 2026 года по подобным делам к ответственности привлечены как минимум 49 человек, в том числе 11 человек приговорены к реальным срокам лишения свободы, еще 27 находятся под стражей.

Авторы исследования отмечают, что обвинения против НПО и СМИ строятся на трех стандартных конструкциях: объявлении незаконной деятельности незарегистрированных общественных объединений, трактовке получения зарубежных грантов как преступления, а также приравнивании иностранных банковских переводов к контрабанде. В обвинительных актах следственные органы стали трактовать стандартные сервисные контракты, заключенные с правительствами США или Великобритании, как незаконные гранты, а сами договорные отношения — как «преступный сговор. Это создает опасный прецедент, ставящий под удар основы международного правового сотрудничества, указывают независимые юристы.

Авторы отчета призывают к широкому общественному обсуждению выявленных проблем, предупреждая, что дальнейшее движение по этому пути приведет к полной изоляции правового поля страны.

Один из бакинских юристов в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» согласился с этими выводами коллег.

«С начала 2026 года в Азербайджане начался процесс усиление контроля за Интернет пространством, и в частности социальными сетями. В законодательство внесены целый ряд ограничительных изменений, которые официально объясняются заботой о защите «общественной морали». Теперь то, что квалифицировалось «мелким хулиганством» в реальной жизни распространяется и на он-лайн сферу. И эти меры уже претворяются в практическую жизнь. Первыми жертвами стали пользователи, допустившие не этичные выражения в комментариях под публикациями оппозиционных блогеров, которые были отправлены под административные аресты. Также штрафам и административным арестам стали подвергать тиктокеров. Последние хотя и распространяли не политические содержания, но их наказания направлены на формирование в общественном мнении нарратива действительно проявления государством заботы «об общественной морали». С другой стороны, такие жесткие действия волей не волей способствуют формированию атмосферы осторожности и страха в азербайджанском сегменте Интернет. Однако полностью взять под контроль интернет-пространство такие административными мерами невозможно, поскольку азербайджанские блогеры и пользователи за рубежом оказываются вне контроля. Однако некоторые из них также могут оказываться под угрозой и давлением», - заметил юрист, не пожелавший публиковать свое имя.

Напомним, 27 июля в Баку был арестован на 10 суток тиктокер Магсад Багиров, на него составлен административный протокол за неэтичное поведение в интернете. За аналогичные правонарушения были арестованы тиктокеры Санур Азизов и Мюжгян Мамедзаде, а 2 августа - тиктокер Аликрам Гейдаров. В августе на 700 манатов суд оштрафовал в Азербайджане тиктокера Джавида Аббасова за видеоролик, который признан непристойным.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля 2025 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа".