Отчет Меняйло о поддержке студентов из многодетных семей вызвал скепсис жителей Северной Осетии

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Компенсация части расходов на обучение детей из многодетных семей в колледжах и техникумах введена в Северной Осетии, отчитался глава республики Сергей Меняйло. Местные жители, комментируя его отчет в соцсети, усомнились в доступности новой меры поддержки и раскритиковали ограничение круга ее получателей.

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, власти республики будут компенсировать часть расходов многодетных семей на платное обучение детей в колледжах и техникумах.

"Компенсация составит 20% от стоимости обучения за каждый завершенный учебный год. Обратиться за ней может один из родителей, а если студенту уже исполнилось 18 лет – заявление он подает самостоятельно", – написал Меняйло 16 августа в своем телеграм-канале.

Пост с сообщением Меняйло про поддержку студентов из многодетных семей 16 августа опубликовал Instagram*-паблик northossetia, на который подписано около 392 тысяч пользователей. На 10.50 мск 17 августа публикация набрала 233 отметки "Нравится" и 40 комментариев.

Часть жителей усомнилась, что новая мера поддержки будет реально доступна семьям. "Да какие меры поддержки. Читая комментарии насчет поддержки, понимаешь, что поддержки как таковой нет. Люди подают на Госуслуги, в итоге отказ. Почему отказ – ответа нет. Это издевательство над людьми. У родителей появляется надежда хоть на какую-то помощь, а в итоге..." – написала vhestanova.

"В МФЦ о таких выплатах не слышали. И не будет", – отметила magkaevm. "Предвыборный пиар", – считает seryi99817.

Комментаторы также раскритиковали ограниченный круг получателей компенсации. "А для обычных семей что можете предложить?" – спросила reg.ina9627. "А другим студентам не будут компенсировать, которые в медакадемии, СОГУ, ГМИ?" – поинтересовалась zaretagaboeva. "А не многодетным с неба сыпется?!" – написала lukrekamil.

Часть пользователей положительно оценила новую меру поддержки. "Многодетные семьи каждую копейку считают, так что для них это будет большая помощь", – написала beatygirl_albi.

"Очень здорово, что дети из многодетных семей смогут обучаться там, где хотят, а родителям эта поддержка поможет снизить финансовую нагрузку", – отметила gudya.kris.

На 10.50 мск 17 августа на сайте министерства труда и социального развития Северной Осетии нет комментариев относительно жалоб жителей на недоступность мер поддержки многодетных семей.

"Кавказский узел" также писал, что жители Северной Осетии ранее пожаловались на высокую финансовую нагрузку при подготовке детей к учебе и недостаточную поддержку со стороны властей. Так, 16 августа родители пожаловались на высокую стоимость подготовки детей к школе и указали, что государственная помощь не покрывает расходы или доступна не всем семьям.