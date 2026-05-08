Участники слушаний в Европарламенте призвали к освобождению политзаключенных в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане усиливается давление на оппозицию, гражданское общество и независимые медиа, заявили участники слушаний в Европарламенте. Еврокомиссия должна призвать Азербайджан к освобождению политзаключенных и прекращению преследования критиков власти, заключили они.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские парламентарии приняли решение о приостановке всех связей Милли Меджлиса с Европейским парламентом после того, как Европарламент принял резолюцию, которая указывает на право возвращения армян в Карабах, а также требует освободить армянских военнопленных. Послу Евросоюза МИД Азербайджана вручил ноту протеста.

Разрыв сотрудничества, которое носило преимущественно символический характер, не приведет к экономическим потерям для Азербайджана благодаря интересу ЕС к энергетическому и транспортному партнерству, но Баку может понести политические и имиджевые издержки, а Брюссель теряет возможность требовать соблюдения европейских стандартов прав человека, указали аналитики.

В подкомитете по правам человека Европейского парламента 7 мая прошли слушания, посвященные ситуации с правами человека и свободой СМИ в Азербайджане. Участниками заседания, по итогам которого было принято обращение к европейским институтам, стали представители гражданского общества и медиа - правозащитник Самед Рагимли и журналистка Лейла Мустафаева, живущие в Европе, следует из видеоматериала, опубликованного ресурсом "Открытый Азербайджан" на YouTube.

Власти Азербайджана на протяжении многих лет используют уголовное законодательство против представителей оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ, указал правозащитник и юрист, координатор правозащитной кампании "Конец репрессиям в Азербайджане" Самед Рагимли. По его мнению, основное давление приходится на демократическую политическую оппозицию, независимые организации гражданского общества и критически настроенные медиа.

"За последние 20 лет структуры организованной оппозиции внутри страны значительно ослабли. Многие представители демократических сил, независимого гражданского общества и критических СМИ сегодня продолжают деятельность за пределами страны. Часть активистов и журналистов находится под следствием или опасается возможного преследования", - отметил правозащитник.

С конца 2022 года давление на активистов и независимые медиа, по его оценке, усилилось. Среди используемых методов Рагимли упомянул уголовные дела, административные аресты, судебные процессы, а также кампании по дискредитации. "Сегодня случаи инакомыслия нередко получают уголовно-правовую оценку", - подчеркнул он.

Правозащитник также отметил, что сейчас внимание привлекают две основные группы уголовных дел: одна из них связана с обвинениями против членов партии Народного фронта Азербайджана и ее председателя Али Керимли, другая - с расследованиями в отношении медиаорганизаций и структур гражданского общества по финансовым статьям.

"В делах против членов ПНФА и Али Керимли, по мнению правозащитников, уголовное законодательство трактуется достаточно широко, что вызывает обеспокоенность у представителей гражданского общества. Вторая группа дел касается различных медиаорганизаций и НПО, среди которых Abzas Media, Toplum TV, Институт демократических инициатив, ResPlatforma, Центр мониторинга выборов и обучения демократии, Məclis.info и другие. По словам представителей правозащитного сообщества, эти процессы вызывают вопросы относительно применения финансового законодательства в отношении гражданской и общественно-политической деятельности", - заявил Рагимли.

Главный редактор онлайн-издания Qəzetçi Лейла Мустафаева, выступая на слушаниях, также заявила, что в последние годы уровень давления на гражданское общество в Азербайджане значительно вырос.

"С конца 2023 года в Азербайджане наблюдается усиление давления на гражданское общество. По оценкам правозащитников, число политических заключенных составляет около 400 человек. Спустя четыре месяца после резолюции Европарламента от 18 декабря прошлого года исследователи Бахруз Самедов и Игбал Абилов все еще остаются под стражей", - сказала она.

Мустафаева отметила, что Самедов и Абилов были приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в государственной измене. "Эти дела, по мнению ряда правозащитников и журналистов, поднимают вопросы относительно обеспечения культурных и академических свобод", - подчеркнула журналистка.

Мустафаева также упомянула новые приговоры, вынесенные с начала 2026 года по ряду резонансных дел. "Политик Азер Гасымлы был приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. Основатель медиа-ресурса Yoldaş Media Ахмед Мамедли получил шесть лет, а социальный активист Замин Зяки - 7,5 года заключения по так называемому "делу НПО", - сказала она.

Около 30 журналистов в Азербайджане находятся под арестом по обвинениям, связанным с финансовыми нарушениями и контрабандой валюты. "Представители журналистского сообщества считают, что эти обвинения связаны с публикацией расследований о коррупции. Журналисты Abzas Media уже были осуждены по этим обвинениям на сроки от 7,5 до 9 лет", - отметила журналистка.

Некоторые из арестованных журналистов имеют серьезные проблемы со здоровьем. “Несмотря на программы сотрудничества с европейскими структурами в сфере судебных реформ, правозащитные организации продолжают сообщать о случаях жестокого обращения и проблемах с доступом к медицинской помощи в местах лишения свободы. Журналистки Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева, Айсель Умудова, а также Ульвия Али, по их словам, подвергались давлению во время содержания под стражей. Соучредитель Toplum TV Алескер Мамедли, журналист-расследователь Хафиз Бабалы и главный редактор Meydan TV Айнур Эльгюнеш, как утверждают их сторонники, нуждаются в медицинском обследовании", - подчеркнула она.

Мустафаева также затронула тему транснационального преследования. "Давление на журналистов и активистов, находящихся за рубежом, в последние годы усилилось. В ночь на 5 апреля 2026 года проживающий в Грузии журналист Афган Садыгов был передан Азербайджану, несмотря на временное решение Европейского суда по правам человека, запрещающее его депортацию", - напомнила Мустафаева.

Она также привела примеры заочных приговоров в отношении журналистов, блогеров и исследователей, находящихся за рубежом: Севиндж Османгызы, Алтая Геюшева и Арастуна Оруджлу. Супруге Азера Гасымлы Самире Гасымлы не позволили выехать из Баку в связи с ограничением на выезд.

Глава подразделения по странам Восточного партнерства Европейской службы внешних связей Дерэн Дэрья, представлявшая Еврокомиссию, назвала аресты Бахруза Самедова и Игбала Абилова "вызывающими обеспокоенность". "Противоречия в уголовных делах указывают на то, что причиной арестов могла стать их академическая деятельность. Это вызывает вопросы относительно справедливости судебной системы и состояния академических свобод", - подчеркнула она.

Ссылаясь на данные местных правозащитников, Дарья отметила, что в стране насчитывается более 350 политических заключенных. "Представители ЕС следят за судебными процессами, поддерживают связь с адвокатами и продолжают поддержку независимых СМИ", - добавила она.

Отметив, что Азербайджан является для ЕС "надежным энергетическим партнером", представитель Евросоюза подчеркнула важность продолжения диалога по вопросам прав человека и судебных реформ. Депутат Европарламента из Нидерландов Катарина Виейра заявила, что ЕС не должен игнорировать вопросы прав человека в отношениях с Азербайджаном.

По итогам слушаний участники приняли обращение к европейским институтам с призывом содействовать освобождению людей, которых правозащитные организации считают политическими заключенными, в том числе Бахруза Самедова, Игбала Абилова, а также арестованных журналистов и политиков. Также прозвучал призыв прекратить трансграничное преследование журналистов, активистов и диссидентов, находящихся за рубежом.

"Необходимо предотвратить возможные злоупотребления механизмами международного розыска, заочными уголовными преследованиями и практикой давления на третьи страны с целью задержания и депортации оппозиционно настроенных лиц", - говорится в обращении.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля 2025 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа". "Следственными органами были задержаны представители некоторых медиаорганов, незаконно финансируемых из-за рубежа. И это было сделано в полном соответствии с законодательством Азербайджана. Любая страна должна защищать свои законы. Если какой-то представитель медиа, незаконно получающий средства из-за рубежа, привлечен к следствию, то это не значит, что медиа у нас не свободны. Просто каждый должен действовать в рамках закона", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".