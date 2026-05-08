Близкие Ягублу выразили опасения за его здоровье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский политик Тофиг Ягублу нуждается в квалифицированном медицинском обследовании и лечении, а в исправительном учреждении ему не оказывают достаточную медицинскую помощь, заявила дочь оппозиционера. 

Как писал "Кавказский узел", в апреле Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу оппозиционного политика Тофига Ягублу. Защита оппозиционера намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. 6 мая стало известно, что состояние здоровья Ягублу резко ухудшилось, он был помещен в медицинский пункт исправительного учреждения.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая 2025 года апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита.

Адвокат Немат Керимли 7 мая встретился с Ягублу в исправительном учреждении №17, сообщила его дочь Нигяр Хази. “Отец сам также позвонил домой. У него нет улучшений со здоровьем, болезнь с коленом прогрессирует”, – сказала Хази корреспонденту “Кавказского узла”.   

По ее словам, Ягублу “все еще находится на так называемом “карантине”, где его содержат уже 18 дней. Информация о том, что Ягублу 6 мая был помещен в медпункт, оказалась неточной: как выяснилось, его отвели в медпункт, где провели визуальный осмотр и сделали укол, после чего вернули на “карантин”, отметила Хази.

“Отек в колене причиняет отцу ужасные боли. Только на десятый день ему сделали обезболивающий укол. Из-за боли отец не может ни лежать, ни сидеть. Он сказал, что боль немного утихает только тогда, когда он стоит и держит ногу опущенной вниз. Хотя он и рассказал врачу учреждения о проблемах с коленом, ему никакого инструментального обследования не провели – аже рентгеновский снимок не сделали, я уже не говорю об МРТ. Врач Эльман Абдуллаев всего лишь посоветовал “перевязать колено, чтобы оно было в тепле”. Отец спросил, почему в таком случае ему не передали присланных из дома наколенников, на что врач конечно не смог ничего ответить”, – продолжила она.

Дочь оппозиционера отметила, что Ягублу отказали даже в паре костылей. “С одним костылем передвигаться ему тяжело, потому что от боли он не может наступать на ногу. Даже когда его вели в медпункт, ему не дали ни двух костылей, ни коляску. Это самая настоящая пытка”, – отметила Хази.

Она уверена, что Ягублу нуждается в срочном медобследовании и лечении. “Если Тофику Ягублу срочно не обеспечат обследование и лечение, проблема с коленом усугубится и приведет к тяжелым последствиям. Ответственность за это  будет нести государство”, – сказала Нигяр Хази. 

Дочь отметила, что семья уже обращалась в Минюст Азербайджана и аппарат омбудсмена. “В аппарате омбудсмена нам (6 мая) сказали, что их врач посетит отца. Но когда это не произойдет, неизвестно”, – добавила она. 

Адвокат Немат Керимли подтвердил слова Хази. “У Тофига Ягублу нестерпимые боли в колене, однако никакой эффективной медпомощи он не получает. Ему даже один костыль дают с ограничениями, костылем он может пользоваться внутри камеры. На встречу со мной его вели при поддержке надзирателей”, – сказал адвокат корреспонденту “Кавказского узла”.

Адвокат отметил, что практика изоляции на “карантин” применятся в колониях под предлогом подготовки заключенного к условиям учреждения, где он длительно будет отбывать наказание. “Но обычно это продолжается 14 дней, когда осужденного содержат в изоляции, а Ягублу находится на “карантине” уже 18 дней и его никак не выпустят в общую зону”, – отметил Керимли.

Представители Пенитенциарной службы Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Тофиг Ягублу  в конце февраля был заключен в карцер. Дочь политика связала  наказание с участием ее брата в протестной акции в Вашингтоне у отеля, где жил президент Азербайджана. В знак протеста Ягублу объявил голодовку, которую прекратил по настоянию родных 20 марта.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

