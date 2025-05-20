Азербайджанский суд утвердил приговор Тофигу Ягублу

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Апелляционный суд оставил в силе приговор азербайджанскому оппозиционеру Тофигу Ягублу. Защита намерена подать кассационную жалобу.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля Ягублу по просьбе родных согласился прекратить 40-дневную голодовку, которую проводил в знак протеста против девятилетнего срока по делу о мошенничестве.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы на приговор Ягублу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Немат Керимли. «К сожалению, апелляционный суд не провел объективного разбирательства, не удовлетворил ходатайства защиты о проведении повторного частичного судебного следствия. Апелляционный суд даже не смягчил наказание с учетом возраста Ягублу, которому 65 лет, наличия у него серьезных заболеваний и в целом ослабление здоровья в следствие длительной голодовки», - сказал адвокат. По его словам, защита подаст кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции в Верховный суд Азербайджана.

Дочь политика Нигяр Хази выразила возмущение решением суда. «Апелляционный суд словно нотариус утвердил заказной приговор. Моего отца осудили на основе ложных обвинений. Это уже четвертое уголовное дело против него, а счет административным арестам мы уже потеряли. Все дела против моего отца носили политический характер. Его наказывают в связи с борьбой за демократию и свободу», - заявила Хази корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, состояние Ягублу после длительной голодовки остается «нехорошим». «Отец не оправился еще после длительной голодовки. Хотя ночной сон у него не много восстановился, но сохраняются головокружения. Его зрение по-прежнему очень плохое. Отец нуждается в интенсивном лечении и реабилитации, что возможно только в гражданской клинике, однако в этом ему отказывают», - сказала Хази.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию о решении по делу Ягублу. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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