×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:36, 20 мая 2025

Азербайджанский суд утвердил приговор Тофигу Ягублу

Тофиг Ягублу. Кадр видео Meydan TV www.youtube.com/watch?v=nudyELACHPI

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд оставил в силе приговор азербайджанскому оппозиционеру Тофигу Ягублу. Защита намерена подать кассационную жалобу.

 Как писал "Кавказский узел", 10 апреля Ягублу по просьбе родных согласился прекратить 40-дневную голодовку, которую проводил в знак протеста против девятилетнего срока по делу о мошенничестве. 

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы на приговор Ягублу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Немат Керимли.  «К сожалению, апелляционный суд не провел объективного разбирательства, не удовлетворил ходатайства защиты о проведении повторного частичного судебного следствия. Апелляционный суд даже не смягчил наказание с учетом возраста Ягублу, которому 65 лет, наличия у него серьезных заболеваний и в целом ослабление здоровья в следствие длительной голодовки», - сказал адвокат. По его словам, защита подаст кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции в Верховный суд Азербайджана.

Дочь политика Нигяр Хази выразила возмущение решением суда. «Апелляционный суд словно нотариус утвердил заказной приговор. Моего отца осудили на основе ложных обвинений. Это уже четвертое уголовное дело против него, а счет административным арестам мы уже потеряли. Все дела против моего отца носили политический характер. Его наказывают в связи с борьбой за демократию и свободу», - заявила Хази корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, состояние Ягублу после длительной голодовки остается «нехорошим». «Отец не оправился еще после длительной голодовки. Хотя ночной сон у него не много восстановился, но  сохраняются головокружения. Его зрение по-прежнему очень плохое. Отец нуждается в интенсивном лечении и реабилитации, что возможно только в гражданской клинике, однако в этом ему отказывают», - сказала Хази.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию о решении по делу Ягублу. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:11, 21 мая 2025
Двое граждан Грузии задержаны южноосетинскими силовиками
00:50, 20 мая 2025
Режим ЧС введен в Докузпаринском районе Дагестана
21:57, 19 мая 2025
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
16:57, 19 мая 2025
Отменен приговор полицейским по делу о насилии над прохожим в Нальчике
18:34, 18 мая 2025
2
 Боец из Чечни убит в военной операции
16:36, 18 мая 2025
Возобновлена подача электричества жителям Тляратинского района
Все события дня
Новости
Бакинский суд по тяжким преступлениям. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/naznachen-sud-ya-v-bakinskij-sud-po-tyazhkim-prestupleniyam/
17:01, 20 мая 2025
Прокурор запросил реальные сроки наказания для обвиняемых по делу Abzas Media
Игбал Абилов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=LvV1TCazR
12:50, 20 мая 2025
Игбал Абилов приговорен к 18 годам лишения свободы
Синагога горских евреев в Баку, фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Sinagogue_of_Mountain_Jews_in_Baku_2.jpg
10:54, 20 мая 2025
Суд по делу о подготовке нападения на синагогу начался в Баку
Мартин Райан в зале суда. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
04:06, 20 мая 2025
Азад Мамедли обвинил Мартина Райана в своей вербовке
Обвиняемые в зале суда. Кадр видеосюжета "Азертадж".
01:59, 20 мая 2025
Саакян и Ишханян рассказали суду об участии в боевых действиях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
10:38, 29 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Почему Пезешкиян в Баку читал стихи Шахрияра?
Фото
17:30, 26 апреля 2025
Ветер с Апшерона
"Зеленизация" Баку после уничтожения общественного электротранспорта
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
18:34, 14 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Армяне снова смиацумились - на сцене "Евровидения"
Фото
13:54, 14 мая 2025
Ветер с Апшерона
"Евровидение" : музыкальная безвкусица и минимум сексуальной составляющей
Фото
14:38, 12 мая 2025
Ветер с Апшерона
"Русский дом" не реинкарнировался
Фото
14:23, 8 мая 2025
Ветер с Апшерона
Алиев не будет приветствовать российскую армию - значение
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Свечи у мемориала, 20 мая 2025 года. Фото корреспондента "Кавказского узла"
20 мая 2025, 23:16
Нальчане почтили память жертв Кавказской войны зажжением свечей

Митинг против высылки чеченцев из Хорватии. Вена, 20 мая 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4157538231142877&set=pcb.4157479254482108 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
20 мая 2025, 16:44
Митинг против высылки чеченцев из Хорватии прошел в Вене

Кодекс об административных правонарушениях. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
19 мая 2025, 22:52
17 человек арестованы после уличной драки в Махачкале

Задержанный в подозрении в содействии зарубежным телефонным мошенникам. 19 мая 2025 г. Скриншот видео https://piter.tv/event/v_spb_zaderzhali_troih_podozrevaemih_v_sodejstvii_zarubezhnim_telefonnim_moshennikam/
19 мая 2025, 12:03
Два жителя Дагестана заподозрены в помощи телефонным мошенникам

Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Показать больше