Тофиг Ягублу прекратил голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционный азербайджанский политик Тофиг Ягублу по просьбе родных на 40-й день согласился прекратить голодовку, которую проводил в знак протеста против ареста и 9-летнего срока по делу о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", политические и общественные деятели обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой "проявить волю для спасения жизни" осужденного оппозиционера Тофига Ягублу, который с 1 апреля проводит под стражей голодовку в знак протеста против своего ареста.