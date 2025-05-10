Тофиг Ягублу прекратил голодовку
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Оппозиционный азербайджанский политик Тофиг Ягублу по просьбе родных на 40-й день согласился прекратить голодовку, которую проводил в знак протеста против ареста и 9-летнего срока по делу о мошенничестве.
Как писал "Кавказский узел", политические и общественные деятели обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой "проявить волю для спасения жизни" осужденного оппозиционера Тофига Ягублу, который с 1 апреля проводит под стражей голодовку в знак протеста против своего ареста.
Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 1 апреля он объявил бессрочную голодовку, протестуя против приговора. На 30-й день голодовки у него начались галлюцинации и провалы в памяти.
Тофик Ягублу, заключенный член партии «Мусават» и Национального совета, который в течение 40 дней голодал в знак протеста против своего ареста, прекратил голодовку, сообщило сегодня Meydan TV со ссылкой на сообщение дочери политика.
Нигяр Хази написала в Facebook*, что посетив отца в заключении, увидела его умирающим. "Я увидела его в таком состоянии, что у меня кровь застыла в жилах. Я умоляла его прекратить голодовку. Я просто попросила его прекратить эту голодовку ради меня, моей матери, моего брата и наших родственников" - приводятся ее слова в публикации.
По ее словам, отец согласился возобновить прием пищи, у Ягублу находится врач Адиль Гейбулла.
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