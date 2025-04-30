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21:04, 30 апреля 2025

Родные Тофига Ягублу выразили тревогу за его жизнь

Тофиг Ягублу. Кадр видео Meydan TV www.youtube.com/watch?v=nudyELACHPI

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 30-й день голодовки у азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу начались галлюцинации и провалы в памяти, но к нему не допускают его семейного врача Адиля Гейбуллу, сообщили адвокат и дочь политика.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу 1 апреля объявил бессрочную голодовку, протестуя против приговора. Семья 65-летнего политика потребовала перевести его в гражданскую клинику. 19 апреля к Ягублу допустили его семейного врача, профессора Адиля Гейбуллу. Доктор охарактеризовал состояние голодающего как средней тяжести. На 26-й день голодовки Ягублу перевели из медчасти СИЗО в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Сегодня адвокат Агиль Лаидж посетил Тофига Ягублу в лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

Состояние Тофига Ягублу все более ухудшается и нарастает тревога за его жизнь

"Состояние Тофига Ягублу все более ухудшается, и нарастает тревога за его жизнь. Его привели, держа за руки, сотрудники учреждения. Из-за плохого состояния он был не в себе, поэтому наша встреча была очень короткой. У Тофига Ягублу уже галлюцинации, он впадает в кратковременные обмороки, у него наблюдаются провалы в памяти. Этот некогда физически крупный человек буквально тает на глазах", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его словам, Бакинский апелляционный суд все еще не отреагировал на ходатайство защиты срочно рассмотреть вопрос о переводе Ягублу под домашний арест в связи с состоянием его здоровья.

"Предварительное заседание по апелляции на приговор Ягублу назначено на 5 мая. Поэтому в связи с ухудшением здоровья Ягублу мы просим до того, срочно, рассмотреть ходатайство о переводе его под домашний арест. Но пока никакого ответа из апелляционного суда нет", - отметил Лаидж.

Дочь политика Нигяр Хази сообщила, что после перевода Ягублу в лечебное учреждение к нему не пускают их семейного врача Адиля Гейбуллу.

"Доктора Адиля Гейбуллу, которому отец доверяет, к нему не пропускают. Лишения отца, который в результате месячной голодовки ускоренно теряет здоровье, помощи доверенного врача равносильно исполнению в отношении него смертного приговора", - сказала дочь политика корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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