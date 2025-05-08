Активисты попросили президента Азербайджана спасти жизнь Тофига Ягублу

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Политические и общественные деятели обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой "проявить волю для спасения жизни" осужденного оппозиционера Тофига Ягублу, который уже 38-й день проводит под стражей голодовку в знак протеста против своего ареста.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу 7 мая, на 37-й день своей акции, фактически перешел на сухую голодовку, так как больше не может пить воду. 6 мая суд отказался перевести Ягублу под домашний арест, несмотря на его тяжелое состояние.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 1 апреля он объявил бессрочную голодовку, протестуя против приговора. На 30-й день голодовки у него начались галлюцинации и провалы в памяти.

Голодовка Тофига Ягублу продолжается уже шестую неделю, физические и психологические осложнения, вызванные голодовкой, подвергают его жизнь реальной опасности, заявили авторы коллективного обращения к Алиеву.

Сегодня жизнь Тофига Ягублу находится в реальной опасности

«Сегодня жизнь одного из активных участников народного движения за независимость Азербайджана, ветерана Карабахской войны Тофига Ягублу находится в реальной опасности. Голодовка, которую он начал в тюрьме, вступила в терминальную стадию. Осложнения, вызванные полным голоданием, длящимся уже шесть недель, вызывают серьезную обеспокоенность. Острая усталость и слабость, вызванные голодом, снижение и нарушение памяти, спутанность сознания, невыносимые боли в желудке, тошнота, рвота, значительная потеря веса — прямой путь к смерти для 65-летнего человека», - указали активисты.

«Тофиг Ягублу и его семья все еще не оправились от потери младшей дочери Наргиз несколько лет назад. Их старшая дочь Нигяр в настоящее время находится на последних днях беременности. Семья находится в состоянии крайней тревоги и паники. Неожиданные события могут произойти в любой момент, и семья может столкнуться с новой трагедией», — говорится в обращении, текст которого приводит на своем сайте Meydan.tv.

Авторы петиции просят у президента «проявить волю для спасения жизни» Тофига Ягублу. Петицию подписали Адиль Гейбулла (врач, профессор), Сабир Рустамханлы (председатель Партии гражданской солидарности, поэт), Мамед Исмаил (поэт), Рустам Бехруди (поэт), Джаваншир Гулиев (композитор), Гулу Магеррамли (журналист), Эркин Гадирли (депутат), Эльдениз Гулиев (кинодраматург), Гилал Мамедов (правозащитник), Горхмаз Ибрагимли (общественный деятель), Сардар Джалалоглу (председатель партии), Мирмахмуд Миралиоглу (председатель партии) и Бахеддин Хази (журналист).

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