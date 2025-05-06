Суд отказался перевести Ягублу под домашний арест

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Суд в Баку не удовлетворил просьбу защиты освободить из-под стражи Тофига Ягублу, состояние которого серьезно ухудшилось за 36 суток голодовки. Адвокат и соратники политика раскритиковали решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая, на 35-е сутки голодовки, Тофиг Ягублу был доставлен на свидание с родными в инвалидной коляске. У него сильно ухудшились зрение и речь, но врача к нему не пускают. Близкие усомнились, что Ягублу сможет присутствовать на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 1 апреля он объявил бессрочную голодовку, протестуя против приговора. На 30-й день голодовки у него начались галлюцинации и провалы в памяти.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось предварительное заседание по жалобе на приговор Тофигу Ягублу. Защита ходатайствовала о переводе Ягублу под домашний арест с учетом тяжелого состояния его здоровья на фоне длительной голодовки, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дочь политика Нигяр Хази.

Отца привели в зал при помощи пяти конвоиров, он не мог стоять на ногах

«Одного взгляда судьи на отца достаточно было бы, чтобы освободить его из-под стражи. Отца привели в зал при помощи пяти конвоиров, он не мог стоять на ногах. У него голова и тело тряслись. Он старался держать голову руками, но руки не слушались его. Голос его звучал очень тихо. Несмотря на слабость, он смог с трудом поднять лист бумаги с обращением к пришедшим в суд поддержать его людям: "Вы мое сердце". Однако судья словно не видел состояния отца и отклонил ходатайство. А рассмотрение жалобы по существу назначил на 20 мая. Это антигуманное, бесчеловечное решение», - сказала Хази.

Она также указала на усиленные меры полиции в связи с судом над Ягублу. «Десятки полицейских перекрыли подступы к зданию Бакинского апелляционного суда. Это показатель беспокойства властей тем, что люди поддерживают и любят моего отца», - отметила дочь политика.

Увы, суд проигнорировал состояние Ягублу

Адвокат Ягублу Немат Керимли выразил сожаление решением суда. «Законодательство позволяло суду изменить меру пресечения по меньшей мере до завершения апелляционной жалобы. Но увы, суд проигнорировал состояние Ягублу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что Ягублу намерен продолжать голодовку.

Решение суда осудили и соратники Ягублу. «Сегодня мы стали свидетелями еще одного жестокого решения в отношении Тофига Ягублу. […] Несмотря на его тяжелое состояние, суд оставил его под стражей, а рассмотрение жалобы по существу назначил на самый максимальной допустимый поздний срок – две недели. Назначение суда на 20 мая означает обрекать его на смерть», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член координационного совета НСДС и председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о проведении заседания по жалобе Ягублу. Представители стороны обвинения и пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Напомним, Ягублу ранее уже проводил голодовки в заключении. Так, он объявил голодовку в изоляторе 5 января 2023 года, после отказа суда удовлетворить его жалобу на административный арест. На седьмые сутки голодовки семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. Голодовку в поддержку требований политика проводила также его супруга и группа активистов. Ягублу прекратил голодовку 22 января, после того как вышел на свободу. Его соратники также прекратили акцию.

2 сентября 2020 года Ягублу объявил голодовку за день до того, как суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику на фоне угрозы комы.

В 2024 году в Азербайджане ухудшилась ситуация с правами человека, усилились репрессии против журналистов и активистов и резко выросло число политзаключенных.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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