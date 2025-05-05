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12:12, 5 мая 2025

Состояние Ягублу перед рассмотрением апелляции вызвало опасения близких

Тофиг Ягублу. Фото: Voice of America. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На свидание с родными азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу, продолжающий голодовку 35 дней, был доставлен в инвалидной коляске, у него сильно ухудшились зрение и речь, но врача к нему не пускают. Родные усомнились, что он сможет присутствовать на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу 1 апреля объявил бессрочную голодовку, протестуя против приговора. Семья 65-летнего политика потребовала перевести его в гражданскую клинику. 19 апреля к Ягублу допустили его семейного врача, профессора Адиля Гейбуллу, доктор назвал состояние голодающего средне тяжелым. На 26-й день голодовки Ягублу перевели из медчасти СИЗО в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. На 30-й день голодовки у Ягублу начались галлюцинации и провалы в памяти. 

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Дочь политика сообщила, что 5 мая – 35-й день голодовки Ягублу.

 "Сегодня (5 мая) отец на 35-м дне голодовки. Вчера мы посетили его в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы. Его состояние чрезвычайное тяжелое. Мы не знаем будет ли он в   состоянии присутствовать на рассмотрении его апелляционной жалобы,  которое назначено на 6 мая. Его привели на встречу в инвалидной коляске. У него почти пропало зрение, он стал очень слабо видеть. Отец уже не может поддерживать равновесие своей головы, тела. Веки у него едва открываются. Речь у него путанная, говорил он бессвязно. Он забывает, о чем начинал говорить.  Вес его составлял вчера 77,8 кг, в то время как до голодовки он весил 95 кг. После перевода отца к лечебное учреждение пенитенциарной службы,  к нему все еще не допускают нашего семейного врача Адиля Гейбуллу", - рассказала дочь политика Нигяр Хази корреспонденту «Кавказского узла».

 По медицинским параметрам состояние человека, проводящего 35-е сутки голодовку, должно оцениваться как  «тяжелое», в свою очередь сказал корреспонденту «Кавказского узла» доктор Гейбулла.

 «За время голодовки мы трижды делали ему вливания водно-солевых растворов для поддержания водно-электролитного баланса организма. Это делалось в соответствии с международными протоколами поддержания лиц, проводящих голодовку в заключении. Вместе с тем, организм должен получать незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы. В противном случае эти ресурсы в организме на некоторое время истощаются, то есть происходит явление, называемое «аутофагия».  В условиях длительной голодовки организм черпает эти вещества из собственных ресурсов, из жиров, мышц.  Но это может продолжаться лишь некоторое время, далее  наступает истощение организма, атрофия мышц, нарушение деятельности головного мозга», - сказал Гейбулла.

Он считает, что Ягублу нуждается в срочной медпомощи.

«В лечебном учреждении есть опытные врачи. Если мне позволят, я тоже сделаю все возможное. Однако организм имеет определенный предел выдержать голодовку. Тофиг Ягублу приближается к этой черте с учетом его возраста (65 лет), последствий для его организма предыдущих длительных голодовок», - добавил врач.

 Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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