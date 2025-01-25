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04:39, 25 января 2025

Правозащитники указали на ухудшение ситуации с политическими свободами в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ситуация с правами человека в Азербайджане в 2024 году ухудшилась по всем параметрам политических свобод, усилились репрессии против журналистов, политических, гражданских и религиозных активистов, усугубились проблемы с условиями содержания в местах заключения.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году в Азербайджане усилились репрессии против журналистов, правозащитников и верующих, резко выросло число политзаключенных. Полиция стала применять более жесткие меры при осуществлении репрессий, в стране отмечен рост числа смертей среди заключенных, указал в своем отчете Центр мониторинга политзаключенных.

12 декабря 2024 года Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обновил список политзаключенных, число которых выросло до 331. В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Ситуация с правами человека в Азербайджане в 2024 году связана с усилением репрессий против журналистов, активистов и верующих, говорится в годовом отчете НПО «Линия защиты», который представил 24 января на пресс-конференции член этой организации Зафар Ахмедов.

Как подчеркивается в отчете, «в 2024 г. как и в предыдущие годы, были зафиксированы случаи нарушения Конституции страны, Европейской конвенции прав человека, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, в особенности по части, касающейся политических свобод».

«2024 год была тяжелым годом с точки зрения прав человека. Отмечается тренд на запрет демонстраций. И вообще можно сказать, что свобода мирных собраний, как таковое понятие, в Азербайджане исчезло. За исключение небольших акций определенных групп населения с социальными требованиями перед госучреждениями, все другие акции с политическими требованиями и даже собрания незначительного числа людей перед зданиями судов во время общественно значимых процессов сопровождались вмешательством силовиков, нередко разгоном, задержаниями и даже административными арестами. Ухудшилась ситуация со свободой выражения. Людей стали преследовать, в том числе подвергать задержаниям и административным арестам не только за посты, но даже за комментарии к постам», - сказал правозащитник.

Усилились репрессии против политических, общественных, религиозных активистов, по данным "Союза за свободу политзаключенным Азербайджана", число политзаключенных с декабря 2023 г. по декабрь 2024 г. возросло с 254 до 331. Таким образом, за год численность политзаключенных в Азербайджане возросло на 77, далее сказано в исследовании. 

Начавшаяся в ноября 2023 году с ареста журналистов Abzas Media антимедийная кампания в 2024 году была продолжена уголовными делами и предварительным заключением журналистов Toplum.tv, Meydan TV, Kanal-13, Məclis.info, вынесением приговоров руководителю интернет-телевидения Xural TV Авазу Зейналлы, блогеру и общественному активисту Бахтияру Гаджиеву, подчеркивается в отчете «Линии защиты».

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Также были арестованы правозащитники: глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли, исполнительный директор «Линии защиты» Руфат Сафаров.

Арест Мамедли преследовал цели фактического устранения единственной организации по мониторингу выборов, результаты наблюдений которой учитывались международными организациями, говорится в отчете. «А арест Руфата Сафарова, по сути, был рассчитан на ликвидацию независимого института правозащиты, которая и без того находится в тяжелом положении", - также отмечает организация.

"Арест Сафарова ставил целью парализовать деятельность нашей организации «Линия защиты». Без него наша деятельность сильно затруднена. Арест Сафарова был также реакцией властей на присуждение ему награды Госдепа США за вклад в дело защиты прав человека", - продолжил Ахмедов.

В отчете указывается также на необоснованные уголовные преследования директора Института политического менеджмента Азера Гасымлы, оппозиционных политиков Тофига Ягублу и Губада Ибадоглу, ветерана Карабахской войны Рзы Сафарсоя и многих других активистов.  

Отдельная глава в отчете посвящена ситуации в местах заключения. «Условия содержания под стражей обвиняемых и осужденных в 2024 году по-прежнему не соответствовали международным стандартам и еще более ухудшились», - подчеркнул Ахмедов.

Несмотря на ввод в эксплуатацию двух новых пенитенциарных комплексов, количество мест в тюрьмах и следственных изоляторах меньше фактического количества заключенных.  Большинство зданий пенитенциарных учреждений старые и не соответствуют современным стандартам. Обеспечение питанием и санитарно-гигиеническими средствами заключенных также не соответствует современным стандартам. Ухудшилось по сравнению с предыдущими годами и качество медицинской помощи заключенным. «Тюрьмы переполнены. Скученность в местах заключения достигает невероятных масштабов. Порой в камерах, рассчитанных на 6 человек, число заключенных в какой-то момент достигает 27 человек. Такая теснота вызывает конфликты между заключенными, распространение болезней, плохо влияет на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, другими заболеваниями», - далее отметил Ахмедов.

Несмотря на ввод в 2018 году в эксплуатацию нового здания изолятора для содержания лиц, арестованных в административном порядке МВД, крайне строгий режим питания, несвоевременная смена постельного белья, совместное содержание лиц из групп риска, нарушение прав на телефонное общение продолжают сохраняться в этом учреждении, далее указано в отчете.

Условия в камерах предварительного ожидания в судах, особенно в Бакинском суде по тяжким преступлениям, продолжают оставаться крайне суровыми. «В этих помещениях холодно зимой и невыносимая жара летом. Отсутствие вентиляции в сочетании с воздействием курения сигарет отрицательно влияет на здоровье и психическое состояние заключенных, предстающих перед судом. Правовая защищенность подследственных, задержанных и осужденных в стране продолжает занимать одно из самых низких мест в цивилизованном мире, что обусловлено тем, что количество адвокатов в разы меньше нормы», - продолжил Ахмедов.

По его словам, нехватка адвокатов повышает стоимость юридических услуг и делает их недоступными для многих. Адвокаты же по назначению равнодушно относятся к выполнению своих обязанностей, добавил он. «Вмешательство в профессиональную деятельность в ходе судебных разбирательств адвокатов – судей, прокуроров, а в последнее время и сотрудников конвоя серьезно вредит эффективности их работы», - подчеркнул Ахмедов.

Правозащитная организация «Линия защиты» призывает власти устранить нарушения прав человека, указанные в отчете, соблюдать обязательства, налагаемые конвенциями и декларациями, подписанными Азербайджаном и предусмотренные Конституцией страны.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 16 января опубликовала годовой отчет о ситуации в мире с правами человека в 2024 году. В части доклада, касающейся Азербайджана, отмечается, что правительство страны "усилило репрессии против внутренних критиков, даже когда в ноябре оно принимало Конференцию ООН по изменению климата COP29". 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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