Бахтияр Гаджиев приговорен к 10 годам заключения

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Суд в Баку приговорил Бахтияра Гаджиева к 10 годам лишения свободы, признав его виновным по шести уголовным статьям. Активист в последнем слове отверг все обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года гособвинитель потребовал признать Бахтияра Гаджиева виновным и приговорить его к 11 годам лишения свободы.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву, который известен своей критикой в адрес властей Азербайджана, были предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана. В частности, ему вменяется незаконное предпринимательство, легализация денег либо иного имущества, добытого преступным путем, контрабанда, уклонение от уплаты налогов, хулиганство, неуважение к суду и подделка документа. Гаджиев отверг все обвинения.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор Гаджиеву, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавший за процессом член НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов.

Заседание было должно состояться еще 6 января, но в тот день было отложено. Суд снял с Гаджиева обвинения в хулиганстве и неуважении к суду «по истечению срока давности» и приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, сообщил Ахмедов.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Гаджиева, суммы на его банковских счетах для погашения гражданского иска от имени государства «за нанесенный ущерб по экономическим преступлениям».

"Бахтияр Гаджиев в своем последнем слове сказал, что не ожидает справедливого приговора, поскольку дело против него было изначально сфабриковано и носило «политический характер» и суд также «исполнит этот заказ»", - рассказал правозащитник.

Подсудимый отверг обвинения, а обвинение в хулиганстве назвал сфабрикованным на основании жалобы потерпевшей Ульвии Аловлу. "Как он считает, выполнявшей приказ “своих кураторов во власти”. То же самое касалось и обвинения в «неуважении к суду», потому что этого с его стороны не было. Все другие экономические обвинения Гаджиев назвал незаконными, поскольку, по его словам, они были выдвинуты на основе некоего электронного письма из анонимного источника о том, что он якобы получает гранты от западных организаций и планирует осуществить в Азербайджане госпереворот. Бахтияр назвал все вымыслом и абсурдом", - рассказал Ахмедов.

Бахтияр Гаджиев считает, что истинной причиной его ареста стала его "деятельность по введению санкций против нарушителей прав человека в Азербайджане". Он обратил внимание суда на то, что был арестован в тот же день, когда были введены адресные санкции против представителя азербайджанской полиции.

Обвинения были просто «за уши притянуты»

Правозащитник назвал приговор чрезмерно суровым. «Мы полагали, что приговор будет обвинительным, но не ожидали, что столь суровым. Даже после снятия с Гаджиева некоторых обвинений ему вынесли почти максимальное наказание в 10 лет (максимально возможное было 12 лет). Хотя суд вполне мог бы ограничиться 7-8 годами. Впрочем, любой обвинительный приговор в этом деле явно неправовой, а политический. Очевидно, что Гаджиева преследуют за правозащитную деятельность. Обвинения были просто «за уши притянуты»", - сказал Ахмедов.

Мы просили оправдать Гаджиева

Адвокат Гаджиева Джавад Джвадов также назвал приговор неправомерным. «Само начало расследования против Гаджиева дела об экономических преступлениях было незаконным. Причиной расследования стало некое анонимное письмо из анонимного источника о получении Гаджиевым грантов и подготовке им некоего переворота. Но согласно законодательству Азербайджана, информация из анонимного источника не может стать объектом расследования. Таким образом, доказательства, добытые незаконным путем, не могут использоваться для обвинения кого-либо. Мы просили оправдать Гаджиева. Но его осудили. Теперь мы подадим апелляцию», - сказал Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приговоре.

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