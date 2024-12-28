Прокурор запросил 11 лет заключения для Бахтияра Гаджиева

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Гособвинитель потребовал от суда в Баку признать виновным активиста Бахтияра Гаджиева по восьми статьям, в том числе о контрабанде и подделке документа, и приговорить его к 11 годам заключения.

Как информировал "Кавказский узел", в конце сентября глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев, известный критикой властей Азербайджана, заявил, что суд затягивает процесс, и подал ходатайство об отказе от участия в заседаниях. Судья ходатайство не удовлетворил. 24 декабря защитник заявил, что конвоиры нарушили конфиденциальность общения Гаджиева с адвокатом.

Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана. В частности, ему вменяется незаконное предпринимательство, легализация денег либо иного имущества, добытого преступным путем, контрабанда, уклонение от уплаты налогов, хулиганство, неуважение к суду и подделка документа. Гаджиев отверг все обвинения.

Бакинский суд по тяжким преступлениям объявил о завершении судебного следствия по делу Бахтияра Гаджиева, сообщил его адвокат Фахраддин Мехтиев.

По его словам, прокурор потребовал приговорить Гаджиева к 11 годам лишения свободы. "Это почти максимальный срок наказания по выдвинутым обвинениям с учетом принципа поглощения большего срока наказания меньшим. (полагалось максимум 12 лет). При этом все обвинения не подкреплены достоверными доказательствами. Мы будем настаивать на оправдании Гаджиева", – сказал Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла".

Следующее заседание суда назначено на 6 января, добавил он.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об окончании судебного следствия по делу Гаджиева, и что прокурор потребовал приговорить его к 11 годам заключения.

Представители с стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

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