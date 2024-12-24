Адвокат заявил о нарушении прав Бахтияра Гаджиева на защиту

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На процессе по делу азербайджанского активиста конвоиры нарушили конфиденциальность его общения с адвокатом.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября Бахтияр Гаджиев заявил, что суд затягивает процесс, и подал ходатайство об отказе от участия в заседаниях. Судья ходатайство не удовлетворил.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана, ему грозит до 12 лет тюрьмы. 29 декабря 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела Гаджиева. Выступая в суде, подсудимый отверг все обвинения.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 декабря состоялось очередное заседание по делу Гаджиева.

"Мой подзащитный в связи с планируемыми ходатайствами хотел передать мне документы. Однако конвоиры не позволили ему сделать это. Более того, они отобрали документы с целью ознакомления с ними. Это напрямую нарушение конфиденциальности общения обвиняемого с адвокатом и соответственно права на защиту. Это также нарушение моих адвокатских прав", - рассказал адвокат Агиль Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

Он сказал, что обратил внимание на незаконность действий конвоиров и реакцию на это председательствующего судьи Али Мамедова. "Судья просто промолчал. Хотя решающая роль во время процесса принадлежит судье", - сказал Лаидж.

По словам адвоката, конвоиры не вернули документы ни ему, ни Гаджиеву. Он также отметил, что написал жалобы на действия конвоиров в Пенитенциарную службу.

Лаидж также отметил, что судебное следствие по делу Гаджиев находится на этапе исследования документов, и следующее заседание назначено на 28 декабря. "Никаких достоверных доказательств против Гаджиева нет. Многие так называемые доказательства вообще были получены незаконным путем и должны быть исключены из материалов дела. Однако суд необоснованно тянется уже год", - сказал адвокат.

В Пенитенциарной службе сказали, что конвоиры действуют в соответствии с требованиями законодательства. В Бакинском суде по тяжким преступлениям не стали комментировать действия конвоя.



Обвинения в хулиганстве и неуважении к суду, в связи с которыми в декабре 2022 года Бахтияр Гаджиев был арестован, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове, хотя, по версии Гаджиева, он в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. В июне 2023 г. Бахтияру Гаджиеву были также предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде, а 7 ноября - в уклонении от уплаты налогов. Всего Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса и грозит 12 лет тюрьмы, сообщила защита. 29 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела против активиста Бахтияра Гаджиева. Выступая в суде, Гаджиев отверг все обвинения.

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