Бахтияр Гаджиев заявил о затягивании судебного процесса

27 сентября 2024, 11:52

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев на заседании суда по его делу заявил, что суд затягивает процесс, и подал ходатайство об отказе от участия в заседаниях. Судья не удовлетворил ходатайство.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая сотрудник службы охраны суда, признанный потерпевшим по делу Бахтияра Гаджиева, отказался от претензий к нему. Это облегчает положение подсудимого, заявил адвокат.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана, ему грозит до 12 лет тюрьмы. 29 декабря 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела Гаджиева. Выступая в суде, подсудимый отверг все обвинения.

Бахтияр Гаджиев на заседании суда по его делу назвал процесс "фарсом" и отказался участвовать в судебном процессе, сообщает сегодня JAMnews.

Ходатайство об отказе участвовать в последующих судебных заседаниях активист объяснил "искусственным затягиванием процесса", а также тем, что "все его ходатайства отклоняются", а суд носит "политический и заказной характер". "Поэтому не может быть и речи об объективности суда", - приводит издание слова Гаджиева.

Прокурор возразил против ходатайства, и суд не удовлетворил ходатайство. Несмотря на это, Гаджиев заявил, что отныне не будет участвовать в процессе. Время следующего судебного заседания не объявлено, заседание перенесено на неопределенный срок, говорится в публикации.

Обвинения в хулиганстве и неуважении к суду, в связи с которыми в декабре 2022 года Бахтияр Гаджиев был арестован, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове, хотя, по версии Гаджиева, он в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу.

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