Бахтияр Гаджиев. Фото: Meydan.tv

27 сентября 2024, 11:52

Бахтияр Гаджиев заявил о затягивании судебного процесса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев на заседании суда по его делу заявил, что суд затягивает процесс, и подал ходатайство об отказе от участия в заседаниях. Судья не удовлетворил ходатайство.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая сотрудник службы охраны суда, признанный потерпевшим по делу Бахтияра Гаджиева, отказался от претензий к нему. Это облегчает положение подсудимого, заявил адвокат.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана, ему грозит до 12 лет тюрьмы. 29 декабря 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела Гаджиева. Выступая в суде, подсудимый отверг все обвинения.

Бахтияр Гаджиев на заседании суда по его делу назвал процесс "фарсом" и отказался участвовать в судебном процессе, сообщает сегодня JAMnews.

Ходатайство об отказе участвовать в последующих судебных заседаниях активист объяснил "искусственным затягиванием процесса", а также тем, что "все его ходатайства отклоняются", а суд носит "политический и заказной характер". "Поэтому не может быть и речи об объективности суда", - приводит издание слова Гаджиева.

Прокурор возразил против ходатайства, и суд не удовлетворил ходатайство. Несмотря на это, Гаджиев заявил, что отныне не будет участвовать в процессе. Время следующего судебного заседания не объявлено, заседание перенесено на неопределенный срок, говорится в публикации.

Обвинения в хулиганстве и неуважении к суду, в связи с которыми в декабре 2022 года Бахтияр Гаджиев был арестован, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове, хотя, по версии Гаджиева, он в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Лачин Велиев на девятые сутки прекратил сухую голодовку", "Охранник суда отказался от претензий к Бахтияру Гаджиеву", "Адвокат заявил о нарушении права Бахтияра Гаджиева на защиту".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 сентября 2024, 12:40

  • Военнослужащий из Дагестана убит на Украине

    Ширинбег Гаджибеков убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Магарамкентского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1046 бойцов из Дагестана.

27 сентября 2024, 11:09

27 сентября 2024, 10:20

27 сентября 2024, 09:40

  • 3 Защита добилась освобождения арестованного по делу Wildberries

    Апелляционная инстанция освободила от административного наказания Адама Ведзижева, осужденного за неподчинение силовикам после конфликта, связанного с попыткой захвата Wildberries. Защита в жалобе на арест сослалась на состояние здоровья Ведзижева.

27 сентября 2024, 08:59

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи