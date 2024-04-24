Утвержден приговор журналисту Авазу Зейналлы

24 апреля 2024, 00:27

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Апелляционный суд в Баку отказался изменить приговор руководителю "Хурал ТВ" Авазу Зейналлы и второму осужденному Эльнуру Шукюрову. Защита обоих обвиняемых намерена обжаловать решение в Верховном суде Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля суд в Баку приговорил руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы к девяти годам лишения свободы, а Эльнура Шукюрова, также обвиненного по делу о взятке и влиянии на решения чиновников, к четырем годам заключения. Зейналлы, помимо срока, получил запрет в течение трех лет после освобождения заниматься журналистской деятельностью. Запрет на профессию подчеркивает политический характер преследования Зейналлы, отметила его супруга.

Аваз Зейналлы был задержан в сентябре 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было также предъявлено обвинение по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов. Зейналлы отверг обвинения, Шукюров также не признал себя виновным. Он заявил, что от него требовали оговорить Аваза Зейналлы, обещая освобождение от ответственности, а после его отказа оказывали физическое давление и угрожали родным.

Бакинский апелляционный суд 23 апреля завершил рассмотрение жалобы Зейналлы и Шукюрова на приговор.

"К сожалению, апелляционный суд формально рассмотрел жалобу. Задача апелляционной инстанции - правильность применения норм права в приговоре. Мы обратили внимание суда, что сама квалификация обвинения Зейналлы по статье "взяточничество" неправомерна, - эта норма применяется к должностным лицам, а Аваз Зейналлы не был должностным лицом. Обвинения ему были выдвинуты как руководителю YouTube-канала "Хурал.ТВ". Он был руководителем и ведущим в одном лице, он не являлся административным должностным лицом. Функционально он занимался творческой работой", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зейналлы Агиль Лаидж.

Он также назвал необоснованным обвинение Зейналлы в "воздействии на решения должностных лиц". "Чиновники не находились у него в подчиненной зависимости, он не мог давать им какие-либо поручения, вмешиваться в их работу. Но апелляционный суд даже не стал вникать в доводы защиты", - сказал Лаидж.

По словам адвоката, защита Зейналлы подаст кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана. Защита Шукюрова также намерена обжаловать решение апелляционного суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Рамин Мамедов.

Супруга Зейналлы Малахат Гисури настаивает, что ее мужа преследуют за журналистскую деятельность. "Аваза Зейналлы уже второй раз отправляют в тюрьму за его профессиональную журналистскую работу, за привлечение внимание к проблемам, беспокоящим людей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Аваз Зейналлы в марте 2012 года был приговорен к девяти годам заключения по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам он вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу и обязал правительство Азербайджана выплатить ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналлы продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* он публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

Она возмутилась условиями транспортировки осужденных на заседание апелляционного суда. "Никакого смысла в разбирательстве в апелляционном суде не было, результат оказался тем же. Они выполняют роль нотариальной конторы, заверяющей незаконный приговор, но зачем тогда возить людей часами в тесноте - по 15 человек в автозаке, рассчитанном на 7-8 заключенных? В этих машинах нет вентиляции, и в жаркую погоду поездка в них превращается в пытку. Пусть рядом с СИЗО откроют помещение и там формально штампуют судебные решения по заказным делам", - заявила супруга Зейналлы.

Она добавила, что не ожидает справедливого решения и от кассационной инстанции.

"Мы обратимся в Верховный суд не потому, что верим в его справедливость, просто эти инстанции нам надо пройти, чтобы обратиться в ЕСПЧ. Кстати, компенсацию на основе Страсбургского суда по предыдущему делу Аваза прокуратура изъяла в ходе обыска у нас дома. Мы ее получили в апреле прошлого года, а в сентябре пришли к нам с обыском. В прокуратуре нам говорят, что это не компенсация, что с апреля до сентября деньги должны были быть потрачены, но они мерят нас своим аршином. Это они могут жить на широкую ногу, а мы деньги бережно тратим, эти средства предназначались на оплату обучения наших детей в вузе. Других заработков у нас не было – мы не получали грантов, скромно жили за счет доходов с продажи книг Аваза и некоторых рекламных поступлений с YouTube", – сказала Гисури.

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