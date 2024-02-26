Журналист Зейналлы приговорен в Баку к девяти годам лишения свободы

26 февраля 2024, 17:00

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Суд в Баку приговорил руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы к девяти годам лишения свободы, а Эльнура Шукюрова, также обвиненного по делу о взятке и влиянии на решения чиновников, к четырем годам заключения. Подсудимые заявили о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", 12 января прокурор потребовал приговорить руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы к 10 годам лишения свободы и запрету на три года после освобождения заниматься журналистикой. Для другого обвиняемого, Эльнура Шукюрова, прокурор потребовал пять лет заключения. Запрет на профессию подчеркивает политический характер преследования Зейналлы, заявила его супруга.

Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов. Зейналлы отверг обвинения. Эльнур Шукюров также не признал себя виновным. Он заявил, что от него требовали оговорить Аваза Зейналлы, обещая освобождение от ответственности, а после его отказа оказывали физическое давление с этой целью и угрожали родным.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор Зейналлы и Шукюрову, передал корреспондент «Кавказского узла». Согласно вердикту, Зейналлы получил 9 лет лишения свободы и запрет в течение трех лет после освобождения заниматься журналистской деятельностью. Шукюров приговорен к четырем годам лишения свободы.

Оглашению приговора предшествовали выступления обвиняемых с последним словом. Эльнур Шукюров заявил, что не совершал вменяемых ему преступлений. "Меня арестовали по надуманному обвинению. С самого начала следствие велось с грубыми нарушениями закона. Они, 12 человек, ночью ворвались к нам домой с обыском, ночью разбудили моих малолетних детей, напугав их. Следствие от меня требовало оговорить Аваза Зейналлы, обещая освобождение. Но я отказался идти против совести, и меня посадили. Нас обвиняли в том, что мы влияли на решение глав районов. Но тут в суде выступал глава Сабунчинского района Адиль Алиев и сказал, что журналисты для него вообще «никто». Как же в таком случае мы могли влиять на его решение?" - сказал Шукюров и попросил оправдать его.

Аваз Зейналлы поблагодарил Шукюрова. "Меня дважды арестовывали по уголовным делам. Эльнур Шукюров - единственный человек, кто не поддался давлению и не оклеветал меня, пожертвовав своей свободой. Я благодарен ему", - сказал Зейналлы.

Аваз Зейналлы в марте 2012 года был приговорен к девяти годам заключения по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам он вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу и обязал правительство Азербайджана выплатить ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналлы продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* он публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

Он указал на фальсификацию уголовного дела. "Все уголовное дело от начала до конца сфабриковано. Меня представили «должностным лицом», хотя я был всего лишь ведущим YouTube-канала. Все обвинение построено на ложных утверждениях и показаниях. Но нет материальных доказательств того, что я у кого-то вымогал взятки или получал деньги. Однако следствие конфисковало даже средства, которые мне были выплачены решением Европейского суда. Они даже не разблокировали часть средств, хотя эти деньги были необходимы для оплаты учебы моих детей, лечения моей пожилой матери", - отметил Аваз Зейналлы.

Он подчеркнул, что его дело «политическое». «Я даже не политзаключенный, а узник совести», - сказал журналист.

Защита обжалует приговор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шукюрова Рамин Мамедов. "Эльнур Шукюров не совершал никаких противоправных действий. При мне – адвокате - ему в полиции угрожали, требовали оговорить Зейналлы, дать против него показания, заявить, что тот вымогал деньги у чиновников. Его поставили перед выбором: или он оговаривает Зейналлы, или сам идет в тюрьму. Он выбрал второе. Мы подадим апелляционную жалобу, потому что достоверных доказательств вины Шукюрова не было представлено", - сказал адвокат.

Адвокат Зейналлы Агиль Лаидж также указал на несостоятельность обвинения. "Сама квалификация обвинения Зейналлы по статье «взяточничество» неправомерна. Это обвинение может касаться «должностного лица». Аваз Зейналлы не был должностным лицом. Обвинения ему были выдвинуты как руководителю YouTube-проекта «Хурал.ТВ», но это не административная должность. Он занимался творческой работой", - сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, обвинение Зейналлы в "воздействии на решения должностных лиц" было абсолютно необоснованным. «Будучи журналистом, он не мог влиять на решения чиновников, которые не находились в подчиненной зависимости от него», - отметил Лаидж.

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов также считает, что Зейналлы и Шукюрова преследуют за журналистскую деятельность. "Аваз Зейналлы и ранее был осужден за критику высокопоставленных чиновников администрации президента. В последние годы он также критиковал чиновников, силовиков, и в частности за произвол в «Тертерском деле», когда десятки людей были невинно осуждены по тяжким преступлениям. Аваз поднимал также проблемы коррупции. Эльнур Шукюров привлекал внимание к социальным проблемам граждан в Джалилабадском районе, нарушению прав людей со стороны местных чиновников", - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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