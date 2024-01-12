Прокурор затребовал 10 лет заключения для Аваза Зейналлы

12 января 2024, 18:57

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Прокурор предложил приговорить руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы к 10 годам лишения свободы и запрету на три года после освобождения заниматься журналистикой. Для другого фигуранта дела о взятке и влиянии на решения чиновников, Эльнура Шукюрова, обвинение попросило пять лет заключения. Запрет на профессию подчеркивает политический характер преследования, заявила жена Зейналлы.

Как писал "Кавказский узел", руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов. По итогам следствия Зейналлы не согласился с предъявленными обвинениями.

Зейналлы и Шукюрову предъявлены обвинения в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору (статья 178.2.1 УК Азербайджана), подстрекательстве к даче взятки (статья 32.4, 312.2) и незаконном воздействии на решении должностного лица (статья 312-1.1). Зейналлы также обвиняется в неоднократном получении взяток (статья 311.3.2 ) и получении взятки с получением угроз (статья 311.3.4). Эльнур Шукюров в ходе судебного процесса также отверг обвинения. Он заявил, что от него требовали оговорить Аваза Зейналлы, обещая освобождение от ответственности. Когда же он отказался, на него оказывали физическое давление с этой целью и угрожали родным.

12 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по этому делу состоялось заключительное выступление гособвинителя.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зейналлы Агиль Лаидж, прокурор попросил суд признать Зейналлы виновным по статьям 311 (получение взятки) и 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК Азербайджана и приговорить его к 10 годам лишения свободы. В то же время прокурор снял с Зейналлы обвинения по статьям 32 и 312 (подстрекательство к взятке).

Прокурор, предложив признать Зейналлы и Шукюрова виновным по статье 178 (мошенничество), попросил суд не назначать им наказания по этому обвинению. Обвинение исходило из норм законодательства о том, что лицо может быть освобождено от данного наказания, если к нему нет претензий потерпевших или если 25 % нанесенного ущерба возмещены в пользу государства.

Шукюрова гособвинитель попросил приговорить к к пяти годам лишения свободы.

Адвокат Лаидж выразил несогласие защиты с выступлением прокурора. "Аваз Зейналлы не может быть обвинен в получении взяток, потому что согласно законодательству, это преступление может быть совершено «должностным лицом». А таковым согласно толкованию, конституционного суда является лицо, принимающее распорядительные решения. Аваз Зейналлы же был основателем и ведущим своего Youtube-проекта «Хурал Тв». Да, он занимал должность руководителя ООО «Хурал Тв», однако обвинения не были связаны с деятельностью этого предприятия. ООО создавалось как издательско-полиграфическое, а потом прекратило деятельностью, и мы представили соответствующую справку из минналогов. А обвинение Зейналлы в "воздействии на решения должностных лиц" вовсе абсурдное. Поскольку, будучи журналистом он не мог влиять на решения чиновников, которые не находились в подчиненной зависимости от него. Поэтому мы будем настаивать на оправдательном вердикте", - сказал Лаидж, добавив, что следующее заседание суда назначено на 26 января.

Супруга Зейналлы Малахат Гисури также указала на несостоятельность обвинений ее мужу. "Выступление прокурора повторило обвинительный акт буквально слово в слово. Тогда, почему же они столько времени проводили заседания, вызывали, допрашивали 38 свидетелей, так называемых «потерпевших». Кстати, ни один из них не предъявил претензий к обвиняемым. Все это уголовное дело было затеяно, чтобы заставить замолчать Аваза как журналиста. Примечательно, что прокурор запросил лишить Аваза права после освобождения из тюрьмы еще три года не заниматься журналистикой. Зачем это требование, если обвиняют в «получении взятки». Все это является еще одним подтверждением преследования Аваза из-за журналистской работы", - сказала Гисури корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Шукюрова оказались не доступными для комментариев.

Аваз Зейналлы в марте 2012 года был приговорен к девяти годам заключения по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам он вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу и обязал правительство Азербайджана выплатить ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналлы продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* он публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

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