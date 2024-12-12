Азербайджанский активист Сафарсой приговорен к реальному сроку

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Суд в Баку приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы активиста Рзу Сафарсоя по делу о незаконном хранении оружия. Сафарсой отверг обвинения и счел приговор местью за критику в адрес властей.

Как писал "Кавказский узел", союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал, арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия главу партии "Единство достойных сынов Азербайджана" Рзу Сафарсоя политзаключенным. Правозащитники сочли, что Сафарсоя арестовали за критику властей в социальных сетях. Дело Сафарсоя с 15 апреля слушалось в Хазарском районном суде Баку под председательством судьи Гусейна Гусейнова.

Суд завершил слушать дело Рзы Сафарсоя 11 декабря. «Сначала выступил прокурор. Он предложил приговорить Рзу к трем годам лишения свободы. Далее адвокат Назим Мусаев попросил суд оправдать Сафарсоя», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга активиста Тарана Сафарсой.

«Рза в суде сказал, что не виновен, что его преследуют за критику властей, за то, что он говорит правду. Когда суд удалялся на совещание, Рза заявил, что не ожидает справедливого приговора, поскольку в Азербайджане политзаключенных никогда не оправдывают. Так и случилось. Суд приговорил моего мужа к 2 годам 9 месяцам лишения свободы», - продолжила Сафарсой.

Никаких доказательств вины моего подзащитного не было

Адвокат Назим Мусаев заявил корреспонденту «Кавказского узла», что суд не провел объективного следствия по делу Рзы Сафарсоя. «Никаких доказательств против моего подзащитного не было. Следствие утверждало, что изъяло пистолет в ходе обыска у него дома. Но обыск проводился с нарушением процессуальных норм. Супругу Рзы Сафарсоя не пустили присутствовать при обыске и держали в полицейской машине. Его самого также изолировали в отдельную комнату при обыске. Следствие, «обнаружив» оружие, должно было расследовать также его происхождение, но и это не было сделано. Человека осудили только на основе показаний самих полицейских, задержавших его», - сказал адвокат.

С другой стороны, продолжил Мусаев, суд не учел смягчающих обстоятельств в деле. «Суд не учел проблемы со здоровьем у Сафарсоя, его заслуги в защите территориальной целостности страны, его официальный статус ветерана первой Карабахской войны. Суд назначил почти максимальное наказание по ст. 228.1 (незаконное хранение оружия) УК, которое составляет 3 года лишения свободы, дав ему всего на месяц меньше этого срока. Мы подадим апелляцию на приговор», - сказал Мусаев.

Сотрудник Хазарского суда Баку подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что Рза Сафарсой приговорен к двум годам и девяти месяцам лишения свободы и может воспользоваться правом на апелляцию в течение 20 дней. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Рза Сафарсой критиковал власти Азербайджана за преследование активистов. Его арестовали "буквально на следующий день после того, как он возмущенно критиковал в соцсети правящую элиту", рассказала ранее супруга активиста. Сафарсой, по ее словам, также выражал возмущение арестом журналистов Abzas Media и призывал народ "восстать против этой вопиющей несправедливости".

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