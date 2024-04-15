Азербайджанский активист Сафарсой потребовал отвода судьи

15 апреля 2024, 21:06

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Глава незарегистрированной партии "Единство достойных сынов Азербайджана" Рза Сафарсой на подготовительном заседании в суде назвал дело сфабрикованным и отверг обвинение в незаконном обороте оружия. Активист заявил о предвзятости судьи и потребовал его отвода.

Как писал "Кавказский узел", Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал, арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия главу партии "Единство достойных сынов Азербайджана" Рзу Сафарсоя политзаключенным. Правозащитники сочли, что Сафарсоя арестовали за критику властей в социальных сетях.

В Хазарском районном суде Баку сегодня началось подготовительное заседание по делу председателя незарегистрированной партии "Единство достойных сынов Азербайджана" Рзы Сафарсоя.

При проверке анкетных данных Сафарсоя он заявил, что предстал перед судом "незаконно". Активист отметил, что пистолет марки ТТ, который по утверждению следствия был у него обнаружен, подложен в его квартиру сотрудниками полиции, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Рза Сафарсой сообщил, что 23 ноября 2023 года, к нему домой явились сотрудники полиции и провели там обыск. "Когда я выходил из дома, к нам явились сотрудники полиции в штатском в масках. Мою супругу они силой вывели из дома и три часа держали в своей машине в заложниках. А мне связали руки и закрыли в одной комнате. Они бесконтрольно ходили по квартире, положили оружие под матрац и потом сами же "нашли его"", - сказал Сафарсой.

Он заявил отвод судье Гусейну Гусейнли. Сафарсой мотивировал это тем, что в ходе предварительного следствия этот судья рассматривал ходатайства и жалобы защиты Сафарсоя и ни одно из них не удовлетворил.

"Этот судья предвзят по отношению ко мне. Он уже принимал против меня незаконные и несправедливые решения. Он исполнял заказ о наказании меня за мою политическую деятельность, за критику правительства. Поэтому он не может быть объективен и справедлив", - сказал Сафарсой.

Его адвокат Назим Мусаев поддержал отвод. "Без решения суда нельзя вторгаться в чей-то дом, проводить там обыск. 23 ноября сотрудники полиции поступили таким образом против Рзы Сафарсоя. На следующий день, чтобы скрыть свои незаконные действия, они постфактум принудительно взяли заявления у Рзы Сафарсоя о том, что он не возражает проведению обыска. Мы подавали в суд жалобу о незаконности этого оперативно-розыскного мероприятия. Но этот судья (Гусейн Гусейнли), несмотря на очевидные нарушения в этом деле, принял решение о «законности» действий полиции", - сказал адвокат в обоснование отвода.

Гособвинитель заявил о необоснованности отвода. В связи с отводом судье был объявлен перерыв, следующее заседание назначено на 19 апреля. К этому времени отвод будет рассмотрен председателем Хазарского районного суда.

Адвокат Мусаев заявил о необоснованности уголовного преследования Сафарсоя. "Это дело сфабриковано, расследование и следствие проводились с нарушениями закона", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, признательные показания у Сафарсоя были взяты под давлением. "Рза Сафарсой - мужественный человек, он участвовал в первой Карабахской войне, его самого сломить сложно. Просто ему угрожали, что если не подпишется под нужными бумагами, то физическому давлению подвергнут его жену, и он вынужден был оговорить себя. К сожалению, наши жалобы в судебные органы на недопустимые методы получения доказательств у Сафарсоя не были удовлетворены", - сказал адвокат.

Он отметил, что Сафарсой обвиняется по статье о о незаконном обороте оружия (статья 228.1 Уголовного кодекса Азербайджана), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Супруга Сафарсоя Тарана Сафарсой также заявила о фальсификации обвинения. "В тот день они ворвались в наш дом. Меня вывели и почти три часа держали в своей машине. Тем временем, связав Рзу, <силовики> перевернули в доме все вверх дном и якобы "нашли" оружие. При этом они забрали также из нашего дома компьютеры, мобильные телефоны и другое оборудование. Это подтверждает, что истинной целью ареста Рзы является его преследование за высказывания в социальных сетях и медиа. При полицейские они не представили какие-либо документы по обыску, также, как и не составили акт об изъятии в результате обыска техники. После завершения обыска они забрали с собой моего супруга", - сообщила Сафарсой.

Она отметила, что Сафарсой "всегда был непримирим к несправедливости, необоснованным преследованиям активистов, верующих, журналистов". "В этот раз его арестовали буквально на следующий день после того, как он на одном YouTube-канале возмущенно критиковал правящую элиту. Он говорил, что в то время, как 100 семей в Азербайджане обогащаются за счет многомиллиардных доходов от нефти и газа, 10 миллионов человек живут в бедности. Он был буквально разгневан арестом главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы и призывал народ восстать против этой вопиющей несправедливости, призывал мужчин не оставаться равнодушными к этому произволу", - рассказала Тарана Сафарсой.

Она напомнила, что ее муж ранее был арестован по Гянджинским событиям 2018 года и провел в тюрьме более семи месяцев.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Правоохранители назвали покушение терактом и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. Части осужденных сроки наказания были уменьшены, и они уже вышли на свободу. Сам Сафаров приговорен к пожизненному заключению.

"Тогда он также подверг критике действия властей, которые использовали гянджинские события для массовых арестов невиновных людей. Его тогда осудили к двум годам лишения свободы. Потом апелляционный суд сократил срок наказания с двух лет до семи месяцев и двух суток и освободил его", - отметила Тарана Сафарсой.

Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал Сафарсоя политзаключенным. "Рза Сафарсой уже во второй раз оказывается в тюремном заключении после резкой критики властей. Его арестовывали по Гянджинским событиям. Но потом ему сократили срок наказания, видимо, приняв во внимание его статус ветерана карабахской войны. Но вот сейчас его вновь арестовали. Следствие велось с грубыми нарушениями. Обыск был проведен без санкции суда, без участия понятых. Жалобы и ходатайства не удовлетворялись", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.

При этом он отметил, что партия, которую возглавляет Сафарсой, малоизвестна. "Но его преследуют не как руководителя партии, а как жесткого критика режима", - отметил Гасанов.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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