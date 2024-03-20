20 марта 2024, 11:51

Главред Abzas Media пожаловалась на условия в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отклонил жалобу главного редактора он-лайн издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы на продление ареста. При этом журналистка пожаловалась на условия содержания в Бакинском СИЗО-1.

Как сообщал "Кавказский узел", в Азербайджане арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвиняются по делу о контрабанде валюты. 9 марта суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу Ульви Гасанли на запрет телефонных звонков из СИЗО адвокату. 14 марта суд продлил на три месяца срок предварительного заключения директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли. На аналогичный срок продлен арест главреда этого издания Севиндж Вагифгызы.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

 Бакинский апелляционный суд 19 марта оставил без удовлетворения жалобу Вагифгызы на продление срока предварительного заключения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов.

«Абсолютно необоснованное решение, как и само привлечение журналистки к уголовной ответственности и заключение ее под стражу. Севиндж на процессе вновь заявила, что дело против нее носит политический характер и ее наказывают за журналистские расследования», - сказал Садыгов.

По его словам, журналистка также сообщила о плохих условиях в Бакинском СИЗО-1.

«Камера, в которой содержится Вагифгызы, не обогревается. При этом не горячая, а слегка теплая вода, поступающая в отопительную систему, растекается по камере из-за того, что лопнула труба радиатора. Камера практически вся в воде», - сказал адвокат.

В связи с праздничным днем по случаю Новруза получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Новруз-байрам – праздник весны, символизирующий пробуждение всего живого. В ритуалах Новруза отражены четыре стихии, с помощью которых, согласно древним поверьям Востока, был создан человек, Огонь, Вода, Земля и Воздух. Один из главных атрибутов Новруза – костер, прыгая через который люди очищаются от всего плохого за прошедший год. В память об усопших в праздник принято зажигать свечи, также существует традиция примирения всех поссорившихся.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Адвокат Гасымовой пожаловалась на нарушение конфиденциальности", "Американский сенатор призвал Баку освободить политзаключенных", "Федерации журналистов потребовали остановить преследование коллег в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 марта 2024, 11:10

20 марта 2024, 10:39

20 марта 2024, 10:27

20 марта 2024, 09:47

20 марта 2024, 09:07

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи