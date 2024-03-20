Главред Abzas Media пожаловалась на условия в СИЗО

20 марта 2024, 11:51

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Суд отклонил жалобу главного редактора он-лайн издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы на продление ареста. При этом журналистка пожаловалась на условия содержания в Бакинском СИЗО-1.

Как сообщал "Кавказский узел", в Азербайджане арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвиняются по делу о контрабанде валюты. 9 марта суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу Ульви Гасанли на запрет телефонных звонков из СИЗО адвокату. 14 марта суд продлил на три месяца срок предварительного заключения директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли. На аналогичный срок продлен арест главреда этого издания Севиндж Вагифгызы.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд 19 марта оставил без удовлетворения жалобу Вагифгызы на продление срока предварительного заключения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов.

«Абсолютно необоснованное решение, как и само привлечение журналистки к уголовной ответственности и заключение ее под стражу. Севиндж на процессе вновь заявила, что дело против нее носит политический характер и ее наказывают за журналистские расследования», - сказал Садыгов.

По его словам, журналистка также сообщила о плохих условиях в Бакинском СИЗО-1.

«Камера, в которой содержится Вагифгызы, не обогревается. При этом не горячая, а слегка теплая вода, поступающая в отопительную систему, растекается по камере из-за того, что лопнула труба радиатора. Камера практически вся в воде», - сказал адвокат.

В связи с праздничным днем по случаю Новруза получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Новруз-байрам – праздник весны, символизирующий пробуждение всего живого. В ритуалах Новруза отражены четыре стихии, с помощью которых, согласно древним поверьям Востока, был создан человек, Огонь, Вода, Земля и Воздух. Один из главных атрибутов Новруза – костер, прыгая через который люди очищаются от всего плохого за прошедший год. В память об усопших в праздник принято зажигать свечи, также существует традиция примирения всех поссорившихся.

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