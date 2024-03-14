Суд продлил арест Гасанли и Вагифгызы

14 марта 2024, 14:02

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Суд в Баку продлил на три месяца срок предварительного заключения директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли. На аналогичный срок продлен арест главреда этого издания Севиндж Вагифгызы. Защита считает необоснованным содержание журналистов под стражей и заявила, что намерена обжаловать судебные решения.

Как информировал "Кавказский узел", в Азербайджане арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвиняются по делу о контрабанде валюты. 9 марта суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу Ульви Гасанли на запрет телефонных звонков из СИЗО адвокату.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сегодня Хатаинский районный суд Баку удовлетворил представление следствия о продлении срока меры пресечения в отношении Ульви Гасанли еще на 3 месяца – до 20 июня, сообщила его адвокат Зибейда Садыгова.

"Следствие мотивировало продление срока ареста необходимостью "дополнительных процессуальных действий". Однако у следствия было 4 месяца и этого было достаточно для проведения полного всестороннего расследования. С другой стороны, если уж полиции так необходимо время для дополнительных следственных действий, то пусть освободят Гасанли из-под стражи и вызывают его как им надо будет. К сожалению, суд не принял во внимание наши доводы и продлил срок ареста еще на три месяца", – сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, защита подаст апелляцию на это решение. Садыгова отметила, что после 4- месячного ареста Гасанли наконец позволили увидеть свою 16-месячную дочь, но встреча продолжалась всего одну минуту.

"Ульви Гасанли смог увидеть дочь 8 марта, рассказала его супруга Рубаба Гулиева. "Это мы добились ценой стресса, причиненного ребенку. В СИЗО ребенка стали обыскивать, словно мы в ее одежде, что-то могли пронести в тюрьму. Ребенок стал громко кричать и плакать", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Гулиевой предложили, чтобы встреча с Гасанли проходила через стеклянную перегородку, но она отказалась. "Потом мне предложили отдать ребенка им, чтобы они отнесли дочку к Ульви. Я не доверила ребенка им. Наконец, когда я отказалась от встречи и вышла из СИЗО, за нами пришли и предложили, что встреча будет с Ульви. Когда нас отвели к Ульви, он успел только взять дочку на руки и поцеловать ее, после чего встречу остановили. Ребенку много часов причиняли стресс и беспокойство из-за того, что отец ее мог видеть всего на одну минуту. Это просто издевательство", – возмутилась Гулиева.

Сегодня Хатаинский суд также принял решение о продлении срока предварительного заключения на два месяца и 29 дней в отношении главреда Abzas Media Севиндж Вагифгызы, сообщил ее адвокат Эльчин Садыгов. Он указал на отсутствие оснований для содержания Вагифгызы под стражей.

"Мы просили суд изменить меру пресечения. Ибо никакой целесообразности содержания Вагифгызы под стражей нет. Если бы она имела бы намерения скрыться, то вообще не возвращалась бы в Азербайджан из-за рубежа после задержания Ульви Гасанли. Было очевидно, что и ее задержат. С другой стороны, нет материальных оснований для преследования журналистки. В ходе обыска на ее квартире ничего противозаконного не было обнаружено и изъято", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Вагифгызы сохраняет бодрость духа. "В суде Севиндж заявила, что ее преследуют за журналистские расследования. Она отметила, что арест и длительное лишение свободы не сломят ее решимость и далее заниматься журналистской деятельностью", – рассказал адвокат.

Сотрудник Хатаинского районного суда корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о продлении срока ареста Гасанли и Вагифгызы.

Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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